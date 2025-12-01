शिक्षा विभाग बैकफुट पर: राजस्थान के स्कूलों में नहीं मनेगा शौर्य दिवस, पत्रिका के खुलासे के बाद मचा हड़कंप

रविवार को राजस्थान पत्रिका ने शिक्षा विभाग के आदेश का खुलासा किया, जो सौ फीसदी सही साबित हुआ। खबर छपते ही सरकार में शीर्ष स्तर तक हलचल मच गई और विभाग को तुरंत आदेश वापसी की सूचना जारी करनी पड़ी। दिलचस्प बात यह है कि आदेश शिक्षा मंत्री के आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप ‘Education Minister Media’ में पोस्ट किया गया था और उसी ग्रुप में रविवार सुबह इसे अपरिहार्य कारणों से वापस लेने की घोषणा की गई।