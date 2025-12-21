जयपुर सिटी: चौराहों का हाल… जेब्रा क्रॉसिंग पर जाम, ट्रैफिक के बीच निकलना आम

जयपुर. शहर की सड़कों पर पैदल चलने वालों की राह आसान नहीं है। सुरक्षित सड़क पार करने के लिए चौराहों पर बनाई जेब्रा क्रॉसिंग पर वाहन खड़े मिलते हैं। न वाहन चालक नियमों की पालना कर रहे हैं, न ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई करती है। शनिवार को प्रमुख चौराहों पर मौके पर देखा गया कि पैदल यात्रियों के लिए बनाई जेब्रा क्रॉसिंग पर वाहन खड़े थे और राहगीर बीच चौराहे से सड़क पार करते नजर आए। कहीं जेब्रा क्रॉसिंग आगे बनी है तो कहीं पीछे, और कहीं भी चारों ओर एक लाइन में नहीं दिखाई दी। कुछ जगहों पर राहगीर सिग्नल ऑफ होने का इंतजार करते दिखे।