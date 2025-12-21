जयपुर सिटी: चौराहों का हाल… जेब्रा क्रॉसिंग पर जाम, ट्रैफिक के बीच निकलना आम

21 दिसंबर 2025,

जयपुर

image

Girraj Prasad Sharma

Dec 21, 2025

जयपुर. शहर की सड़कों पर पैदल चलने वालों की राह आसान नहीं है। सुरक्षित सड़क पार करने के लिए चौराहों पर बनाई जेब्रा क्रॉसिंग पर वाहन खड़े मिलते हैं। न वाहन चालक नियमों की पालना कर रहे हैं, न ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई करती है। शनिवार को प्रमुख चौराहों पर मौके पर देखा गया कि पैदल यात्रियों के लिए बनाई जेब्रा क्रॉसिंग पर वाहन खड़े थे और राहगीर बीच चौराहे से सड़क पार करते नजर आए। कहीं जेब्रा क्रॉसिंग आगे बनी है तो कहीं पीछे, और कहीं भी चारों ओर एक लाइन में नहीं दिखाई दी। कुछ जगहों पर राहगीर सिग्नल ऑफ होने का इंतजार करते दिखे।

वीवीआइपी रोड पर भी अनदेखी

जेएलएन मार्ग, टोंक रोड, झोटवाड़ा रोड और एमआइ रोड जैसे व्यस्त मार्गों पर भी जेब्रा क्रॉसिंग की पालना नहीं हो रही है। चौराहों पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी मौजूद रहते हैं, लेकिन नियमों की पालना नहीं करवाते। अजमेरी गेट पर यादगार के बाहर जेब्रा लाइन और स्टॉप लाइन की पालना नहीं हो रही है। वाहन चालक स्टॉप लाइन से आगे जेब्रा लाइन पर वाहन खड़े कर रहे हैं। यहां फुटपाथ भी नहीं है, जिससे पैदल यात्रियों को यातायात के बीच से सड़क पार करनी पड़ रही है।

बाहरी क्षेत्रों में स्थिति और खराब

शहर के बाहरी क्षेत्रों में मुख्य मार्गों के चौराहों पर जेब्रा क्रॉसिंग बनाकर खानापूर्ति कर दी गई है, लेकिन उनकी पालना नहीं हो रही। जगतपुरा और महल रोड पर जेडीए ने जेब्रा क्रॉसिंग व स्टॉप लाइन बनाई है, कुछ जगह स्पीड ब्रेकर भी हैं, फिर भी वाहन चालक आगे आकर रुकते हैं। आगरा रोड हाईवे पर हर चौराहे पर राहगीरों का सड़क पार करना खतरे से कम नहीं है।

कई चौराहों पर जेब्रा क्रॉसिंग ही नहीं

शहर के कई चौराहों पर वाहनों का दबाव और पैदल यात्रियों की संख्या दोनों अधिक है, लेकिन पिछले एक वर्ष से वहां जेब्रा क्रॉसिंग ही नहीं बनाई गई। कई प्रमुख चौराहों पर पैदल यात्रियों के लिए फुटपाथ नहीं हैं। कुछ जगहों पर स्लीप लेन भी नहीं है। ऐसे में ट्रैफिक सिग्नल पर राहगीरों का सड़क पार करना मुश्किल होता जा रहा है।

ये होना चाहिए

  • चौराहों की चारों सड़क पर जेब्रा क्रॉसिंग एक लाइन में होनी चाहिए, ताकि राहगीर सीधे सड़क पार कर सकें।
  • जेब्रा क्रॉसिंग डिवाइडर के आगे होनी चाहिए, जिससे पैदल यात्रियों को आसानी हो।
  • चारों ओर की जेब्रा क्रॉसिंग आपस में जुड़ी होनी चाहिए।

जेब्रा क्रॉसिंग पर वाहन खड़े करने वालों के चालान होने चाहिए। पुलिसकर्मियों को नियमों की पालना करवानी चाहिए। जेब्रा क्रॉसिंग बनाने वाले सिविल इंजीनियरों को पूरी जानकारी होनी चाहिए, ताकि चौराहों की चारों सड़कों पर लाइनें आपस में जुड़ी रहें।
योगेन्द्र कुमार जोशी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (रिटा.)

