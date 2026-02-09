कैंसर मरीजों का मर्ज बढ़ा रही रेफरेंस व्यवस्था, इलाज में देरी से बढ़ रही मुश्किलें

दरअसल, स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब समेत कई राज्यों से मरीज इलाज के लिए आते हैं। बड़ी संख्या में ऐसे मरीज भी होते हैं, जिन्हें कैंसर के साथ-साथ किडनी, हार्ट और लिवर से जुड़ी अन्य गंभीर बीमारियां भी होती हैं। इन मरीजों के इलाज के लिए स्टेट कैंसर इंस्टीटयूट से एसएमएस अस्पताल या सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में रेफरेंस भेजा जाता है, ताकि संबंधित विशेषज्ञ डॉक्टर मरीज को देखकर उपचार तय कर सकें। इस दौरान उन्हें भारी परेशानी से जूझना पड रहा है। क्योंकि वहां चक्कर लगाने पडते हैं। ऐसे में स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में रेफरेंस से जुड़े डॉक्टरों की समय पर उपलब्धता न होना और देरी से पहुंचना सबसे बड़ी समस्या बन गई है। इस देरी के चलते कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और सर्जरी जैसी अहम प्रक्रियाएं टल जाती हैं, जिससे मरीज की हालत बिगड़ने का खतरा बढ़ जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि कैंसर जैसी बीमारी में समय पर इलाज बेहद जरूरी होता है। कुछ घंटों की देरी भी जानलेवा साबित हो सकती है।