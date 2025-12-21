AI Parenting Hack: मां की क्रिएटिव ट्रिक वायरल, झूठी ‘ब्रेकिंग न्यूज’ बनाकर बच्चों को सिखाया जिम्मेदारी का सबक

जयपुर.पैरेंटिंग के इस डिजिटल युग में एक मां ने एआई का ऐसा कमाल दिखाया कि सोशल मीडिया पर तहलका मच गया। बच्चों के गंदे कमरे को साफ करवाने के लिए उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एक फेक न्यूज ब्रॉडकास्ट वीडियो बनाया। वीडियो में न्यूज एंकर गंभीर अंदाज में बच्चों के बिखरे हुए कमरे को 'राष्ट्रीय संकट' बताता नजर आया, मानो कोई बड़ा हादसा हो गया हो। वीडियो दिखाते ही बच्चे घबरा गए। उन्होंने चेहरा छिपाया, हैरानी जताई और फटाफट कमरा साफ करने दौड़ पड़े। यह सब एक मां ने अपने बच्चों को सिखाने के लिए किया।