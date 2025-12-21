21 दिसंबर 2025,

रविवार

AI Parenting Hack: मां की क्रिएटिव ट्रिक वायरल, झूठी ‘ब्रेकिंग न्यूज’ बनाकर बच्चों को सिखाया जिम्मेदारी का सबक

Viral Parenting Trick: एआई का कमाल: फेक न्यूज से बच्चों ने दौडक़र साफ किया कमरा। लाखों पैरेंट्स कर रहे तारीफ।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

MOHIT SHARMA

Dec 21, 2025

जयपुर.पैरेंटिंग के इस डिजिटल युग में एक मां ने एआई का ऐसा कमाल दिखाया कि सोशल मीडिया पर तहलका मच गया। बच्चों के गंदे कमरे को साफ करवाने के लिए उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एक फेक न्यूज ब्रॉडकास्ट वीडियो बनाया। वीडियो में न्यूज एंकर गंभीर अंदाज में बच्चों के बिखरे हुए कमरे को 'राष्ट्रीय संकट' बताता नजर आया, मानो कोई बड़ा हादसा हो गया हो। वीडियो दिखाते ही बच्चे घबरा गए। उन्होंने चेहरा छिपाया, हैरानी जताई और फटाफट कमरा साफ करने दौड़ पड़े। यह सब एक मां ने अपने बच्चों को सिखाने के लिए किया।

पैरेंट्स बोले यह लाइफ हैक है, ट्राई करेंगे

मां ने एडोब ऑफ्टर एफेक्ट्स जैसे टूल्स का इस्तेमाल कर कमरे की फुटेज को ड्रामेटिक ग्राफिक्स और अर्जेंट न्यूज स्टाइल में एडिट किया। यह मजेदार हैक सोशल मीडिया पर करोड़ों व्यूज बटोर चुका है। कई पैरेंट्स ने कमेंट में लिखा, "यह लाइफ हैक है! हम भी ट्राई करेंगे।" यह ट्रेंड 2024 से चल रहा है, लेकिन दिसंबर 2025 में फिर वायरल हो गया। एआई टूल्स अब आम लोगों की पहुंच में हैं, जो क्रिएटिव पैरेंटिंग को नया आयाम दे रहे हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि यह हानिरहित तरीका बच्चों को जिम्मेदारी सिखाने का बेहतरीन उदाहरण है। खासकर डांटने की बजाय मजाकिया अंदाज में। हालांकि, कुछ ने चेतावनी दी कि फेक कंटेंट से बच्चों में मीडिया लिटरेसी भी सिखानी चाहिए। यह वाकया दिखाता है कि टेक्नोलॉजी कैसे रोजमर्रा की समस्याओं का मजेदार हल बन रही है। लाखों पैरेंट्स अब एआई से ऐसे ही हैक्स ट्राई कर रहे हैं। कमरा चमक गया, बच्चे खुश और मां की जीत!

वायरल वीडियो का कमाल

मां ने एआई से बनाया फेक न्यूज सेगमेंट।
बच्चे देखकर पैनिक, तुरंत सफाई शुरू।
मिलियंस व्यूज, पैरेंट्स बोले – "सुपर हैक!"

पैरेंटिंग के फायदे-नुकसान

फायदे: मजेदार तरीके से सबक सिखाता है, कोई डांट नहीं।
नुकसान: ज्यादा फेक कंटेंट से बच्चे रियल-फेक में कन्फ्यूज हो सकते हैं।
सलाह: मीडिया लिटरेसी सिखाएं।

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / AI Parenting Hack: मां की क्रिएटिव ट्रिक वायरल, झूठी 'ब्रेकिंग न्यूज' बनाकर बच्चों को सिखाया जिम्मेदारी का सबक

