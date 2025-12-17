वैश्विक AI रैंकिंग में भारत ने लगाई छलांग: तीसरे पायदान पर पहुंचा, राजस्थान का भी अहम योगदान

जयपुर. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के क्षेत्र में भारत ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की 2025 ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी टूल रिपोर्ट (2024 डेटा पर आधारित) में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। स्कोर 21.59 के साथ भारत ने अमेरिका (78.6) और चीन (36.95) के बाद जगह बनाई, जबकि साउथ कोरिया (17.24) और ब्रिटेन (16.64) को पीछे छोड़ दिया। पिछले साल सातवें स्थान पर रहने वाला भारत महज एक साल में चार पायदान ऊपर चढ़ गया। यह रिपोर्ट एआई इकोसिस्टम की गतिविधि और प्रतिस्पर्धा को 7 पैमानों—रिसर्च, टैलेंट, इकोनॉमी, पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिस्पॉन्सिबल एआई और पब्लिक ओपिनियन पर आंकती है। यह रैंकिंग साबित करती है कि भारत न सिर्फ उभरती अर्थव्यवस्थाओं का लीडर है, बल्कि ग्लोबल एआई रेस में मजबूत दावेदार बन चुका है।