Rajasthan: पति-पत्नी बने हत्यारे, अवैध संबंधों और झगड़े से परेशान पार्टनर ने ले ली जान, ये हैं 2025 की 5 खौफनाक मर्डर स्टोरी

कोटपूतली-बहरोड़ जिले के नीमराणा थाना क्षेत्र में 15 साल की शादी के बाद पति भूपेश ने पत्नी रंजिता की हत्या कर दी। मामला अगस्त का है। जिसमें भूपेश को शक था कि पत्नी का किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध है। दोनों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था, जो इतना बढ़ की पति ने पत्नी की हत्या कर दी और खुद ही पुलिस को सूचना भी दी। दोनों के दो बच्चे हैं।