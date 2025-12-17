Rajasthan: पति-पत्नी बने हत्यारे, अवैध संबंधों और झगड़े से परेशान पार्टनर ने ले ली जान, ये हैं 2025 की 5 खौफनाक मर्डर स्टोरी

फोटो: पत्रिका
2025 Year Ender Murder Story: राजस्थान में घरेलू विवाद और अवैध संबंधों की वजह से कई खौफनाक हत्याओं के मामले सामने आए हैं। 2025 में पति-पत्नी के बीच झगड़े, शक और अवैध संबंधों ने परिवारों को तबाह कर दिया।
डूंगरपुर के चौरासी थाना क्षेत्र में देवीलाल यादव ने शराब के नशे में पत्नी कमला की लोहे के सरिए से पीट-पीटकर हत्या कर दी। विवाद के दौरान देवीलाल ने नियंत्रण खो दिया और पत्नी की जान ले ली। मामला जून का है।
कोटपूतली-बहरोड़ जिले के नीमराणा थाना क्षेत्र में 15 साल की शादी के बाद पति भूपेश ने पत्नी रंजिता की हत्या कर दी। मामला अगस्त का है। जिसमें भूपेश को शक था कि पत्नी का किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध है। दोनों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था, जो इतना बढ़ की पति ने पत्नी की हत्या कर दी और खुद ही पुलिस को सूचना भी दी। दोनों के दो बच्चे हैं।
जयपुर के प्रतापनगर इलाके में गौरव अग्रवाल और उसकी पत्नी सोनी के बीच झगड़ा इतना बढ़ा कि सोनी ने गुस्से में पति के सिर पर लोहे की मूसली से वार कर उसकी हत्या कर दी। मामला नवंबर का है। घरेलू कलह और विवाद हत्या का मुख्य कारण थे। सोनी ने अपने क्रोध के चलते अचानक हिंसक कदम उठाया।
नागपुर निवासी रेखा ने अपने पति सुरेंद्र की हत्या की साजिश अपने प्रेमी राजूराम और साथी जीवणराम के साथ मिलकर रची। 29 नवंबर की रात सुरेंद्र का शव मिला। हत्या को सड़क हादसे का रूप देने की कोशिश की गई थी। रेखा ने प्रेम संबंध के चलते पति को खत्म करने की योजना बनाई थी और खुद ही जयपुर पहुंचकर शोक सभा में फूट-फूटकर रोने लगी ताकि किसी को शक न हो।
उदयपुर जिले के मावली क्षेत्र में प्रेमलाल ने अपनी की पत्नी को पत्थर से मारकर हत्या कर दी। वह दो बच्चों का पिता था और प्रेमिका के साथ रहने के लिए पत्नी को रास्ते से हटाना चाहता था। उसने योजनाबद्ध तरीके से मौके पर जाकर पत्थर से सिर पर वार किया, जिससे पत्नी की मौके पर मौत हो गई। मामला दिसंबर का है।
