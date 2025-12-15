Rajasthan News: पति के अवैध संबंध से परेशान थी पत्नी, 15 लाख में दी महिला डॉक्टर की सुपारी, इस वजह से बच गई जान

इस सूचना के आधार पर पुलिस उपाधीक्षक चिड़ावा विकास धींधवाल व पिलानी थानाधिकारी चंद्रभान के नेतृत्व में गहन अनुसंधान किया गया। जांच में सामने आया कि काजल पटेल के पति हार्दिक पटेल के गुजरात की एक महिला चिकित्सक से अवैध संबंध थे। काजल को आशंका थी कि ये संबंध अब भी जारी हैं, जिससे दोनों परिवारों में तनाव की स्थिति बनी हुई थी। इसी कारण काजल पटेल ने महिला चिकित्सक को रास्ते से हटाने के उद्देश्य से 15 लाख रुपए में गैंग के सदस्यों को हत्या की सुपारी दी थी।