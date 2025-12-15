चिड़ावा में जमीन पर कब्जा करने हथियार लेकर आए, जेसीबी से मकान ध्वस्त किए

चिड़ावा में तोड़े गए घर।
राजस्थान के झुंँझुनूं जिले के चिड़ावा के निकट गोगाजी की ढाणी में ओजटू रास्ते पर शनिवार रात जेसीबी, ट्रैक्टर-ट्रॉली और अन्य वाहनों में सवार होकर आए सौ से ज्यादा लोगों ने घर पर धावा बोल दिया। जिसे देखकर घर में सोए लोगों ने सरसों के खेत में भागकर खुद को बचाया। इस संबंध में पीडि़तगोगाजी की ढाणी निवासी रिटायर्ड फौजी मूलचंद सैनी ने थाने में रिपोर्ट दी। रिपोर्ट के अनुसार शनिवार रात को ओजटू रोड पर बने मकान में सोया हुआ था। घर पर उनकी पत्नी मोहनी देवी साथ थी। रात करीब दो बजे तीन जेसीबी, तीन-चार ट्रैक्टर-ट्रॉली और दस से ज्यादा अन्य वाहनों में सौ से ज्यादा लोग सवार होकर घर पर आए। बदमाशों ने आते ही घर के बाहर लगे मीटर की केबल काट दी। जिसके बाद तारबंदी को तोड़कर जेसीबी को अंदर लेकर आए। जहां जेसीबी की मदद से कमरों को ध्वस्त करने लगे। अचानक घर पर हो-हल्ला सुनकर मूलचंद और उनकी पत्नी मोहनी देवी बाहर आए और बदमाशों को रोकने के प्रयास किए। मगर हथियारों से लैश बदमाशों ने जान से मारने की धमकी दी। जिससे पति-पत्नी डर गए और घर से बाहर निकल गए। आरोपियों ने जेसीबी मशीनों की मदद से घर के चार कमरों और बाथरूम को ध्वस्त कर दिया। सूचना पर मूलचंद के भाई के परिवार के सदस्य भी मौके पर पहुंचे। जिसे आरोपियों ने धमकाकर भगा दिया। बाद में सूचना पर एएसआई धर्मपाल सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंचे, मगर तब तक आरोपी फरार हो चुके थे। हालांकि आस-पड़ौस के लोगों ने दो जनों को पकड़ लिया। दोनों से पुलिस ने पूछताछ की। इस संबंध में पीडि़त मूलचंद सैनी ने पिलानी निवासी मोहन स्वामी, राजकुमार समेत अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दी। मामले की जांच एएसआई ओमप्रकाश नरूका कर रहे हैं।
पीडि़त का पुत्र रेलवे में लोको पायलट होने के कारण ड्यूटी पर गया हुआ था। पीडि़तसैनी के मुताबिक बदमाश घर से करीब डेढ़ लाख रुपए नकद, लाखों के गहनों के अलावा अन्य सामान भी ट्रैक्टर-ट्रॉली में भरकर ले गए।
पीडि़त ने बताया कि घटना को लेकर उन्हें पिलानी के मोहन स्वामी पर संदेह है। जिससे चिड़ावा-निजामपुर रोड पर छात्रावास के पास स्थित उनकी एक जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। यहां 11 हेक्टेयर जमीन को लेकर एग्रीमेंट किया गया था कि इंतकाल चढ़ते ही करार के अनुसार जमीन का बेचान उसे कर दिया जाएगा। मगर दूसरी पार्टी इस पूरी जमीन को हड़पना चाहती है। इसको लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में भी मुकदमा चल रहा है।
आरोपियों ने घर पर जमकर तोड़-फोड़ की। जेसीबी की मदद से कमरों को तहस-नहस कर दिया। जिससे कमरों में रखे कूलर, पंखे, फ्रीज, राशन समेत अन्य सामान खराब हो गया। कुछ कमरों पर टीनशैड़ होने के कारण वे भी टूट गई। परिवार के सदस्यों ने मोबाइल से वीडियो बनाने के प्रयास किए तो उसे भी डरा-धमकाकर भगा दिया गया। उधर, पीडि़त पक्ष ने पुलिस पर भी देरी से पहुंचने के आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि पुलिस को सूचना देने के बावजूद समय पर नहीं पहुंची। जिस कारण आरोपी भागने में कामयाब हो गए।
