Rajasthan Crime: अंतरराज्यीय एटीएम लूट गिरोह का भंडाफोड़, करोड़ों की लूट करने वाले 3 बदमाश गिरफ्तार

मामले की शुरुआत 15 नवंबर को नवलगढ़ में हुई एटीएम लूट के प्रयास से हुई। उस दिन तड़के करीब 3.05 बजे पोदार कॉलेज के सामने लगे एसबीआई एटीएम केबिन में 3-4 बदमाश घुसे और कैमरों पर काले रंग का स्प्रे कर मोशन सेंसर तोड़ दिया। गैस कटर और सिलेंडर जैसे औजार देखकर गार्ड मनोज ने सतर्कता दिखाते हुए हल्ला मचाया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो बदमाश वाहन लेकर फरार हो गए। बाद में बस डिपो के सामने स्थित दूसरे एटीएम में भी संदिग्धों की गतिविधि देखी गई, लेकिन वहां से भी वे भाग निकले।