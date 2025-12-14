14 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

झुंझुनू

Rajasthan Crime: अंतरराज्यीय एटीएम लूट गिरोह का भंडाफोड़, करोड़ों की लूट करने वाले 3 बदमाश गिरफ्तार

झुंझुनूं जिले की नवलगढ़ थाना पुलिस ने अंतरराज्यीय एटीएम लूट गिरोह के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। तीन शातिर बदमाश शाकिर, तसलीम और रोबिन को गिरफ्तार किया है।

2 min read
Google source verification

झुंझुनू

image

Kamal Mishra

Dec 14, 2025

Jhunjhunu Crime

गिरफ्तार बदमाश (फोटो-पत्रिका)

झुंझुनूं। जिले की पुलिस ने अंतरराज्यीय स्तर पर सक्रिय एटीएम लूट गिरोह के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक बृजेश ज्योति उपाध्याय ने रविवार को नवलगढ़ पुलिस थाने में प्रेस वार्ता कर मामले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि नवलगढ़ थाना पुलिस ने थानाधिकारी सीआई अजय सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए एटीएम लूट की वारदातों में शामिल 10-10 हजार रुपये के इनामी तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया है।

गिरफ्तार बदमाशों में शाकिर, तसलीम और रोबिन शामिल हैं। इनसे नवलगढ़ सहित राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और आंध्र प्रदेश में आधा दर्जन से अधिक एटीएम लूट की घटनाओं का खुलासा हुआ है, जिनमें कई करोड़ रुपये की लूट की गई थी।

खंगाले गए 700 सीसीटीवी

एसपी उपाध्याय ने बताया कि इस कार्रवाई में नवलगढ़ थाने के कांस्टेबल बाबूलाल गुर्जर, श्रवण कुमार और डीएसटी के कांस्टेबल सुरेंद्र कुमार की अहम भूमिका रही। पुलिस ने लूट की वारदातों में शामिल करीब 50 अपराधियों के हुलिये खंगाले और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान की। राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में अलग-अलग मार्गों पर लगभग एक माह तक 500 किलोमीटर क्षेत्र में 700 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगालकर पुलिस ने अहम सुराग जुटाए, जिसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

यहां से पूलिस पड़ी पीछे

मामले की शुरुआत 15 नवंबर को नवलगढ़ में हुई एटीएम लूट के प्रयास से हुई। उस दिन तड़के करीब 3.05 बजे पोदार कॉलेज के सामने लगे एसबीआई एटीएम केबिन में 3-4 बदमाश घुसे और कैमरों पर काले रंग का स्प्रे कर मोशन सेंसर तोड़ दिया। गैस कटर और सिलेंडर जैसे औजार देखकर गार्ड मनोज ने सतर्कता दिखाते हुए हल्ला मचाया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो बदमाश वाहन लेकर फरार हो गए। बाद में बस डिपो के सामने स्थित दूसरे एटीएम में भी संदिग्धों की गतिविधि देखी गई, लेकिन वहां से भी वे भाग निकले।

वारदात से पहले करते थे रेकी

पुलिस जांच में सामने आया कि गिरोह वारदात से पहले एक सप्ताह तक लग्जरी वाहनों से एटीएम की रेकी करता था। इसके बाद फर्जी नंबर प्लेट लगी किराये की गाड़ियों से गैस कटर, सिलेंडर और स्प्रे लेकर मात्र पांच मिनट में लूट को अंजाम देता था। लूट के बाद आरोपी हरियाणा के मेवात क्षेत्र में रकम का बंटवारा करते थे।

पुलिस ने रिमांड पर लिया

गिरफ्तार आरोपियों में शाकिर निवासी नूंह, तसलीम और रोबिन निवासी पलवल (हरियाणा) शामिल हैं। रोबिन के खिलाफ पहले से गोकशी और गो तस्करी सहित 9 प्रकरण दर्ज हैं। पुलिस ने तीनों को रिमांड पर लेकर अन्य आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

ये भी पढ़ें

जयपुर में पड़ोसी निकला दरिंदा: नाबालिग लड़की से बलात्कार, जान से मारने की धमकी, आपबीती सुनते ही भाई की पैरों तले खिसकी जमीन
जयपुर
Jaipur Crime Amer area minor girl was raped by neighboring young man

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

14 Dec 2025 07:04 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhunjhunu / Rajasthan Crime: अंतरराज्यीय एटीएम लूट गिरोह का भंडाफोड़, करोड़ों की लूट करने वाले 3 बदमाश गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

झुंझुनू

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jhunjhunu Gang War : बेशकीमती जमीन थी झुंझुनूं गैंगवार की असली वजह, क्राइम कुंडली खंगालने में जुटी पुलिस

Jhunjhunu Gang War The real reason was valuable land Shravan Bhadwasi and Ravindra Katewa criminal history investigating police
झुंझुनू

परीक्षा पर चर्चा: जानें कैसे व कब तक करें आवेदन

jhunjhunu news
झुंझुनू

झुंझुनूं में जानें आगे कैसे रहेगा मौसम

jhunjhunu news
झुंझुनू

जब 128 साल पहले खेतड़ी पहुंचे थे स्वामी विवेकानंद, इस तालाब पर हुआ था भव्य स्वागत; बरसाए गए थे सोने-चांदी के सिक्के

Swami Vivekananda when arrived in Khetri
Patrika Special News

शेखावाटी में गैंगवार की आग: फायरिंग, अपहरण और हत्या की वारदातें बढ़ी, ये रही हिस्ट्रीशीटरों की क्राइम कुंडली

GangWar Escalates Shekhawati
झुंझुनू
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.