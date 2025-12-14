Rajasthan Crime: अंतरराज्यीय एटीएम लूट गिरोह का भंडाफोड़, करोड़ों की लूट करने वाले 3 बदमाश गिरफ्तार

गिरफ्तार बदमाश (फोटो-पत्रिका)
झुंझुनूं। जिले की पुलिस ने अंतरराज्यीय स्तर पर सक्रिय एटीएम लूट गिरोह के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक बृजेश ज्योति उपाध्याय ने रविवार को नवलगढ़ पुलिस थाने में प्रेस वार्ता कर मामले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि नवलगढ़ थाना पुलिस ने थानाधिकारी सीआई अजय सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए एटीएम लूट की वारदातों में शामिल 10-10 हजार रुपये के इनामी तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया है।
गिरफ्तार बदमाशों में शाकिर, तसलीम और रोबिन शामिल हैं। इनसे नवलगढ़ सहित राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और आंध्र प्रदेश में आधा दर्जन से अधिक एटीएम लूट की घटनाओं का खुलासा हुआ है, जिनमें कई करोड़ रुपये की लूट की गई थी।
एसपी उपाध्याय ने बताया कि इस कार्रवाई में नवलगढ़ थाने के कांस्टेबल बाबूलाल गुर्जर, श्रवण कुमार और डीएसटी के कांस्टेबल सुरेंद्र कुमार की अहम भूमिका रही। पुलिस ने लूट की वारदातों में शामिल करीब 50 अपराधियों के हुलिये खंगाले और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान की। राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में अलग-अलग मार्गों पर लगभग एक माह तक 500 किलोमीटर क्षेत्र में 700 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगालकर पुलिस ने अहम सुराग जुटाए, जिसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
मामले की शुरुआत 15 नवंबर को नवलगढ़ में हुई एटीएम लूट के प्रयास से हुई। उस दिन तड़के करीब 3.05 बजे पोदार कॉलेज के सामने लगे एसबीआई एटीएम केबिन में 3-4 बदमाश घुसे और कैमरों पर काले रंग का स्प्रे कर मोशन सेंसर तोड़ दिया। गैस कटर और सिलेंडर जैसे औजार देखकर गार्ड मनोज ने सतर्कता दिखाते हुए हल्ला मचाया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो बदमाश वाहन लेकर फरार हो गए। बाद में बस डिपो के सामने स्थित दूसरे एटीएम में भी संदिग्धों की गतिविधि देखी गई, लेकिन वहां से भी वे भाग निकले।
पुलिस जांच में सामने आया कि गिरोह वारदात से पहले एक सप्ताह तक लग्जरी वाहनों से एटीएम की रेकी करता था। इसके बाद फर्जी नंबर प्लेट लगी किराये की गाड़ियों से गैस कटर, सिलेंडर और स्प्रे लेकर मात्र पांच मिनट में लूट को अंजाम देता था। लूट के बाद आरोपी हरियाणा के मेवात क्षेत्र में रकम का बंटवारा करते थे।
गिरफ्तार आरोपियों में शाकिर निवासी नूंह, तसलीम और रोबिन निवासी पलवल (हरियाणा) शामिल हैं। रोबिन के खिलाफ पहले से गोकशी और गो तस्करी सहित 9 प्रकरण दर्ज हैं। पुलिस ने तीनों को रिमांड पर लेकर अन्य आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
झुंझुनू
राजस्थान न्यूज़
