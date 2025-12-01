Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

किसानों को बड़ी राहत: ऊर्जा मंत्री ने बता दिया राजस्थान में कब खत्म हो जाएगी यूरिया की किल्लत, कालाबाजारी पर सख्ती की चेतावनी

ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने सर्किट हाउस में बैठक कर कहा कि अगले सप्ताह से यूरिया की पर्याप्त सप्लाई शुरू होगी। कालाबाजारी रोकने के लिए सहकारी समितियों से सीधी आपूर्ति होगी। नवंबर में कम सप्लाई हुई थी, अब दिसंबर के पहले सप्ताह में कमी पूरी की जाएगी।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Dec 01, 2025

Energy Minister Hiralal Nagar

ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर बैठक करते हुए (फोटो- पत्रिका)

जयपुर: ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि दिसंबर महीने के पहले सप्ताह में यूरिया की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी, ताकि किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराया जा सके। उन्होंने कहा कि सीएफसीएल की ओर से अगले सप्ताह 1000 मीट्रिक टन यूरिया की प्रतिदिन आपूर्ति की जाएगी, जिसे ग्राम सेवा सहकारी समिति एवं क्रय विक्रय सहकारी समिति के माध्यम से सीधे किसानों तक पहुंचाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि यूरिया की कालाबाजारी रोकने के लिए सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को सीधे आपूर्ति को प्राथमिकता दी जा रही है। ऊर्जा मंत्री ने रविवार को कोटा सर्किट हाउस में जिला कलक्टर, कृषि विभाग, सहकारिता एवं फर्टिलाइजर आपूर्ति करने वाली कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ जिले में यूरिया की आपूर्ति की समीक्षा की।
मंत्री ने सर्किट हाउस में की खाद उपलब्धता की समीक्षा

ऊर्जा मंत्री ने बैठक के दौरान ही प्रमुख शासन सचिव कृषि एवं सहकारिता मंजू राजपाल से बात की और उनसे कोटा जिले के लिए फर्टिलाइजर आवंटन बढ़ाने को कहा। उन्होंने कहा कि कोटा जिले की मांग 95 हजार मीट्रिक टन खाद की थी, लेकिन 74 हजार मीट्रिक टन ही आवंटित किया गया था। ऐसे में जिले में एक साथ हुई रबी सीजन की बुवाई को देखते हुए यूरिया का आवंटन बढ़ाया जाए।

नवंबर में 43 हजार एमटी सप्लाई होना था, हुआ 37 हजार एमटी

प्रमुख शासन सचिव, कृषि ने अवगत कराया कि केंद्र सरकार को 50 हजार मीट्रिक टन अतिरिक्त फर्टिलाइजर आवंटन के लिए लिखा है। अतिरिक्त आवंटन की स्वीकृति मिलने पर कोटा जिले को भी अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा। नागर को अधिकारियों ने बताया कि कोटा जिले में नवंबर महीने तक 43 हजार मीट्रिक टन फर्टिलाइजर सप्लाई होना था, लेकिन अभी करीब 37 हजार मीट्रिक टन की आपूर्ति ही हुई है।

मंत्री ने बाकी बचे हुए फर्टिलाइजर की आपूर्ति दिसंबर के पहले सप्ताह में सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि जिले में किसानों को मांग के अनुरूप यूरिया उपलब्ध हो सके। उन्होंने सीएफसीएल के अधिकारियों को निर्देश दिए कि अगले सप्ताह में छह हजार मीट्रिक टन यूरिया कोटा जिले को सप्लाई कर यहां आपूर्ति की कमी पूरी करें।

उन्होंने कहा कि सहकारी समितियों को यूरिया सीधे सड़क मार्ग से उपलब्ध कराएं अथवा दो रैक कोटा जिले के लिए उपलब्ध करा दें, जिसका वितरण सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को किया जा सके। उन्होंने कृभको एवं इफको को भी यूरिया की सप्लाई बढ़ाने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि फर्टिलाइजर की कालाबाजारी एवं अटैचमेंट साथ देने की प्रवृत्ति पर भी रोक लगाई जाए। उन्होंने फर्टिलाइजर निर्माता कंपनियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि प्राइवेट डीलर्स को देने की बजाय प्राथमिकता से यूरिया सहकारी समितियों को उपलब्ध कराएं, ताकि जिले के किसानों तक समय पर खाद पहुंच सके।

स्कूल भवनों की छत रिपेयरिंग को प्राथमिकता दें

ऊर्जा मंत्री ने शिक्षा विभाग एवं पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ सांगोद विधानसभा क्षेत्र में एसडीआरएफ के तहत स्कूलों की मरम्मत कार्य की प्रगति की भी समीक्षा की। सांगोद विधानसभा क्षेत्र के 188 स्कूल भवनों का पीडब्ल्यूडी अभियंताओं द्वारा किए गए सर्वे में 12 स्कूल भवनों को पूरी तरह जर्जर अथवा गिराने योग्य माना गया है।

इसके अलावा 66 भवनों में 2 से 5 लाख रुपए तक मरम्मत कार्य कराए जाने और 84 स्कूलों में 5 से 10 लाख रुपए के मरम्मत कार्यों की आवश्यकता है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि एसडीआरएफ के तहत 2 लाख रुपए प्रति स्कूल मरम्मत कार्यों के लिए मिले हैं, उनसे प्राथमिकता के आधार स्कूल छत रिपेयरिंग के कार्य करवाए जाएंगे। बैठक में जिला कलक्टर पीयूष समारिया, एडीएम सीलिंग कृष्णा शुक्ला, अधीक्षण अभियंता पीडब्ल्यूडी जेपी गुप्ता सहित कृषि, सहकारिता एवं शिक्षा विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

ये भी पढ़ें

जयपुर में 37 लाख की शादी पर सवाल: मेहमान ने पूछा- क्या गारंटी है कि रिश्ता चलेगा? ‘पेट भरा है, FD करा दो’
जयपुर
Jaipur Wedding 37 Lakh

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

01 Dec 2025 09:47 am

Published on:

01 Dec 2025 09:46 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / किसानों को बड़ी राहत: ऊर्जा मंत्री ने बता दिया राजस्थान में कब खत्म हो जाएगी यूरिया की किल्लत, कालाबाजारी पर सख्ती की चेतावनी

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

LPG Price Cut: राजस्थान में सस्ता हुआ LPG गैस सिलेंडर, आज से नई दरें लागू; जानें अब कितने में मिलेगा

LPG gas cylinders Price Cut in Rajasthan
जयपुर

Rajasthan Gravel : खुशखबर, बजरी का नया विकल्प बना एम-सैंड, राजस्थान की सरकारी परियोजनाओं में उपयोग हुआ अनिवार्य

Good News Rajasthan M-Sand becomes new alternative to gravel government projects use mandatory
जयपुर

Cold Wave Alert: राजस्थान में एक साथ दो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, 3 व 4 दिसंबर को शीतलहर की चेतावनी

जयपुर

Rajasthan Crime: खेत पर सो रहा था प्रेमी जोड़ा, तभी पेट्रोल डालकर लगाई आग; महिला का जेठ और चाचा ससुर अरेस्ट

Jaipur Lovers Burnt Alive Case
जयपुर

राजस्थान की चट्टानों में मिला इलेक्ट्रिक कार से न्यूक्लियर पावर तक का कच्चा माल, 8 साल में भारत हो सकता है आत्मनिर्भर

Barmer Siwana Ring Complex Raw
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.