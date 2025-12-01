किसानों को बड़ी राहत: ऊर्जा मंत्री ने बता दिया राजस्थान में कब खत्म हो जाएगी यूरिया की किल्लत, कालाबाजारी पर सख्ती की चेतावनी

इसके अलावा 66 भवनों में 2 से 5 लाख रुपए तक मरम्मत कार्य कराए जाने और 84 स्कूलों में 5 से 10 लाख रुपए के मरम्मत कार्यों की आवश्यकता है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि एसडीआरएफ के तहत 2 लाख रुपए प्रति स्कूल मरम्मत कार्यों के लिए मिले हैं, उनसे प्राथमिकता के आधार स्कूल छत रिपेयरिंग के कार्य करवाए जाएंगे। बैठक में जिला कलक्टर पीयूष समारिया, एडीएम सीलिंग कृष्णा शुक्ला, अधीक्षण अभियंता पीडब्ल्यूडी जेपी गुप्ता सहित कृषि, सहकारिता एवं शिक्षा विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।