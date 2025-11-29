Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan: छह जिलों के 3777 गांवों में खरीफ फसल 33% से अधिक खराब, किसानों के राहत पैकेज पर लगी मुहर

राजस्थान में छह जिलों के किसानों के लिए राहत की खबर है। सरकार ने प्रदेश के 6 जिलों के 3 हजार 777 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया है। वही किसानों के राहत पैकेज को भी मंजूरी दी है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Nov 29, 2025

राजस्थान के झालावाड़, धौलपुर, बूंदी, भरतपुर, डीग और टोंक जिले के 3777 गांवों में खरीफ फसलें सबसे ज्यादा खराब हुई हैं।

राजस्थान में छह जिलों के खरीफ फसल खराबे से प्रभावित किसानों के लिए राहत की खबर है। राजस्थान सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर प्रदेश के 6 जिलों के 3 हजार 777 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया है। इन गांवों में बाढ़ से 33 प्रतिशत या इससे अधिक फसल खराबा वाले कृषकों को कृषि आदान-अनुदान वितरण की अनुमति दी है।

आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग की उप शासन सचिव शैफाली कुशवाहा के अनुसार झालावाड़, धौलपुर, बूंदी भरतपुर, डीग और टोंक की 43 तहसीलों के 3 हजार 777 गांवों के प्रभावित किसानों को इस निर्णय से राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि खरीफ फसल संवत 2082 (वर्ष 2025-26) की गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर इन गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है।

इन छह जिलों में सर्वाधिक फसल खराब

मिली जानकारी के अनुसार राजस्थान के झालावाड़, धौलपुर, बूंदी, भरतपुर, डीग और टोंक जिले के 3777 गांवों में खरीफ फसलें सबसे ज्यादा खराब हुई हैं। राजस्थान एफेक्टेड एरियाज (सस्पेंशन ऑफ प्रोसिडिंग्स) एक्ट, 1952 (राज० अधि० सं. 21 सन् 1952) की धारा 03 व 04 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान सरकार की ओर से खरीफ फसल संवत 2082 (वर्ष 2025-26) में खरीफ फसलों की जिला कलक्टरों की ओर से जिलों की करवाई गिरदावरी की रिपोर्ट के आधार पर 3777 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है।

अभावग्रस्त घोषित गांवों की सूची

क्रम संख्याजिले का नामतहसीलों के नामअभावग्रस्त घोषित गांवों की संख्या
1झालावाड़झालरापाटन, असनावर, पिड़ावा, पंचपहाड़, गंगधार, अकलेरा, मनोहरथाना, खानपुर, सुनेल, बकानी, रायपुर, डग1597
2धौलपुरधौलपुर, राजाखेड़ा, बाड़ी42
3बूंदीबूंदी, तालेड़ा, केशोरायपाटन, इन्द्रगढ़, नैनवां, हिंडोली, रायथल534
4भरतपुरभरतपुर, नदबई, बयाना, बैर, भुसावर, रूपवास, रूदावल, उच्चैन349
5धौलपुर (डीग)डीग, कामां, जुरहरा58
6टोंकटोंक, देवली, दूनी, ​उनियारा, निवाई, पीपलू, टोडारायसिंह, मालपुरा, अलीगढ़, नगरफोर्ट 1197

कुल योग : 3777

जल्द शुरू होगी मुआवजे की प्रक्रिया

राज्य के आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग की ओर से छह जिलों में खरीफ की फसलें खराब होने पर तय मानक के अनुसार प्रभावित तहसीलों की सूची जारी की है। प्रभावित किसानों को फसल खराबे का मुआवजा जारी करने की कवायद भी शीघ्र शुरू हो रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

29 Nov 2025 12:12 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan: छह जिलों के 3777 गांवों में खरीफ फसल 33% से अधिक खराब, किसानों के राहत पैकेज पर लगी मुहर

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Education : राजस्थान शिक्षा सचिव ने अफसरों को दिया लक्ष्य, 50 फीसदी छात्र-छात्राओं को 75 फीसदी+ अंक लाना अनिवार्य

Rajasthan Education Secretary Krishna Kunal directs officers to ensure 50 percent students score 75 percent+
जयपुर

कौन हैं संगीता आर्य? HC की टिप्पणी के बाद RPSC से इस्तीफा देने वाली सदस्य, चुनाव भी लड़ चुकीं, पति रह चुके हैं मुख्य सचिव

Sangeeta Arya
जयपुर

Jaipur: 200 करोड़ से बनी शानदार सड़क तैयार, सोमवार से फर्राटा भर सकेंगे वाहन, समय और पैसा बचेगा

Road news
जयपुर

रात में एसएमएस अस्पताल में पहुंची पीएचएस गायत्री राठौड़, इमरजेंसी में देखें हालात तो हुई नाराज, कहीं ये बात..

जयपुर

Muhana Mandi : थोक मंडी में स​ब्जियों के भाव नरम-गर्म, आलू-प्याज हो रहे सस्ते तो मटर-​भिंडी और ​शिमल मिर्च महंगी

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.