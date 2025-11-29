Rajasthan: छह जिलों के 3777 गांवों में खरीफ फसल 33% से अधिक खराब, किसानों के राहत पैकेज पर लगी मुहर

मिली जानकारी के अनुसार राजस्थान के झालावाड़, धौलपुर, बूंदी, भरतपुर, डीग और टोंक जिले के 3777 गांवों में खरीफ फसलें सबसे ज्यादा खराब हुई हैं। राजस्थान एफेक्टेड एरियाज (सस्पेंशन ऑफ प्रोसिडिंग्स) एक्ट, 1952 (राज० अधि० सं. 21 सन् 1952) की धारा 03 व 04 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान सरकार की ओर से खरीफ फसल संवत 2082 (वर्ष 2025-26) में खरीफ फसलों की जिला कलक्टरों की ओर से जिलों की करवाई गिरदावरी की रिपोर्ट के आधार पर 3777 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है।