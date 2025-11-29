Rajasthan: छह जिलों के 3777 गांवों में खरीफ फसल 33% से अधिक खराब, किसानों के राहत पैकेज पर लगी मुहर

राजस्थान के झालावाड़, धौलपुर, बूंदी, भरतपुर, डीग और टोंक जिले के 3777 गांवों में खरीफ फसलें सबसे ज्यादा खराब हुई हैं।
राजस्थान में छह जिलों के खरीफ फसल खराबे से प्रभावित किसानों के लिए राहत की खबर है। राजस्थान सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर प्रदेश के 6 जिलों के 3 हजार 777 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया है। इन गांवों में बाढ़ से 33 प्रतिशत या इससे अधिक फसल खराबा वाले कृषकों को कृषि आदान-अनुदान वितरण की अनुमति दी है।
आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग की उप शासन सचिव शैफाली कुशवाहा के अनुसार झालावाड़, धौलपुर, बूंदी भरतपुर, डीग और टोंक की 43 तहसीलों के 3 हजार 777 गांवों के प्रभावित किसानों को इस निर्णय से राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि खरीफ फसल संवत 2082 (वर्ष 2025-26) की गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर इन गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है।
मिली जानकारी के अनुसार राजस्थान के झालावाड़, धौलपुर, बूंदी, भरतपुर, डीग और टोंक जिले के 3777 गांवों में खरीफ फसलें सबसे ज्यादा खराब हुई हैं। राजस्थान एफेक्टेड एरियाज (सस्पेंशन ऑफ प्रोसिडिंग्स) एक्ट, 1952 (राज० अधि० सं. 21 सन् 1952) की धारा 03 व 04 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान सरकार की ओर से खरीफ फसल संवत 2082 (वर्ष 2025-26) में खरीफ फसलों की जिला कलक्टरों की ओर से जिलों की करवाई गिरदावरी की रिपोर्ट के आधार पर 3777 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है।
|क्रम संख्या
|जिले का नाम
|तहसीलों के नाम
|अभावग्रस्त घोषित गांवों की संख्या
|1
|झालावाड़
|झालरापाटन, असनावर, पिड़ावा, पंचपहाड़, गंगधार, अकलेरा, मनोहरथाना, खानपुर, सुनेल, बकानी, रायपुर, डग
|1597
|2
|धौलपुर
|धौलपुर, राजाखेड़ा, बाड़ी
|42
|3
|बूंदी
|बूंदी, तालेड़ा, केशोरायपाटन, इन्द्रगढ़, नैनवां, हिंडोली, रायथल
|534
|4
|भरतपुर
|भरतपुर, नदबई, बयाना, बैर, भुसावर, रूपवास, रूदावल, उच्चैन
|349
|5
|धौलपुर (डीग)
|डीग, कामां, जुरहरा
|58
|6
|टोंक
|टोंक, देवली, दूनी, उनियारा, निवाई, पीपलू, टोडारायसिंह, मालपुरा, अलीगढ़, नगरफोर्ट
|1197
राज्य के आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग की ओर से छह जिलों में खरीफ की फसलें खराब होने पर तय मानक के अनुसार प्रभावित तहसीलों की सूची जारी की है। प्रभावित किसानों को फसल खराबे का मुआवजा जारी करने की कवायद भी शीघ्र शुरू हो रही है।
