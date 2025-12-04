आपकी बात: विश्वविद्यालय स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए जा सकते है?

स्पोर्ट्स फेस्ट खेल संस्कृति विकसित हो

विश्वविद्यालय स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने के लिए कई प्रभावी कदम उठाए जा सकते हैं। सबसे पहले, विश्वविद्यालयों में अच्छे मैदान, इंडोर सुविधाएं और प्रशिक्षित कोच उपलब्ध कराए जाएं। खेलों को क्रेडिट आधारित प्रणाली से जोड़ने से विद्यार्थियों की भागीदारी बढ़ती है। नियमित इंटर-कॉलेज प्रतियोगिताएं और स्पोर्ट्स फेस्ट खेल संस्कृति विकसित करते हैं। मेधावी खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति व सम्मान देकर प्रोत्साहित किया जाए। साथ ही, स्पोर्ट्स साइंस सहायता और उद्योगों के सहयोग से बेहतर प्रशिक्षण वातावरण तैयार किया जा सकता है। ये उपाय विश्वविद्यालयों में खेलों के स्तर को निश्चित रूप से मजबूत करते हैं। डॉ. दीपिका झंवर, जयपुर