Rajasthan Police Bharti 2025: लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर, शारीरिक परीक्षा की तिथियां घोषित

जयपुर। पुलिस दूरसंचार विभाग में कांस्टेबल (सामान्य/चालक) के 1469 पदों के लिए 13 सितंबर 2025 को आयोजित लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। सफल अभ्यर्थियों की सूची विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। अब अगला चरण शारीरिक दक्षता एवं मानक परीक्षण (PET/PST) का होगा, जो 1 दिसम्बर से 7 दिसंबर 2025 तक राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर में आयोजित किया जाएगा।
उप महानिरीक्षक पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड मनोज कुमार ने बताया कि शारीरिक परीक्षण में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को अपनी तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। इस चरण में अभ्यर्थियों की फिटनेस, दौड़ और अन्य शारीरिक मानकों को जांचा जाएगा।
परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के ई-प्रवेश पत्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। अभ्यर्थी https://recruitment2.rajasthan.gov.in पर क्लिक करके प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। ई-प्रवेश पत्र डाउनलोड करते समय अभ्यर्थियों को अपनी एसएसओ आईडी का उपयोग करना होगा। प्रवेश पत्र में परीक्षा की तिथि, समय और स्थान का स्पष्ट उल्लेख किया गया है।
अगर किसी अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में समस्या हो रही है, तो वे घबराएं नहीं। ऐसे अभ्यर्थी पुलिस मुख्यालय, भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से जाकर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा वे टेलीफोन नंबर 0141-2821597 पर संपर्क करके भी अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं।
इस भर्ती प्रक्रिया के तहत चयनित उम्मीदवारों को राजस्थान पुलिस में महत्वपूर्ण पदों पर काम करने का अवसर मिलेगा। विभाग ने सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध किया है कि वे निर्धारित तिथियों के मुताबिक, शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए पूरी तैयारी के साथ उपस्थित हों। पुलिस विभाग की ओर से समय-समय पर आवश्यक सूचना और अपडेट वेबसाइट पर प्रदान किए जाते रहेंगे।
