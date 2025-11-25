Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Police Bharti 2025: लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर, शारीरिक परीक्षा की तिथियां घोषित

Rajasthan Police Bharti 2025: राजस्थान पुलिस (दूरसंचार) में जारी भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता एवं मानक परीक्षण के लिए तिथियां घोषित कर दी गई हैं। साथ ही प्रवेश पत्र भी जारी कर दिए गए हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Kamal Mishra

Nov 25, 2025

Rajasthan Police bharti

राजस्थान पुलिस भर्ती 2025 (फाइल फोटो-पत्रिका)

जयपुर। पुलिस दूरसंचार विभाग में कांस्टेबल (सामान्य/चालक) के 1469 पदों के लिए 13 सितंबर 2025 को आयोजित लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। सफल अभ्यर्थियों की सूची विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। अब अगला चरण शारीरिक दक्षता एवं मानक परीक्षण (PET/PST) का होगा, जो 1 दिसम्बर से 7 दिसंबर 2025 तक राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर में आयोजित किया जाएगा।

उप महानिरीक्षक पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड मनोज कुमार ने बताया कि शारीरिक परीक्षण में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को अपनी तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। इस चरण में अभ्यर्थियों की फिटनेस, दौड़ और अन्य शारीरिक मानकों को जांचा जाएगा।

ऐसे करें ई-प्रवेश पत्र डाउनलोड

परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के ई-प्रवेश पत्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। अभ्यर्थी https://recruitment2.rajasthan.gov.in पर क्लिक करके प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। ई-प्रवेश पत्र डाउनलोड करते समय अभ्यर्थियों को अपनी एसएसओ आईडी का उपयोग करना होगा। प्रवेश पत्र में परीक्षा की तिथि, समय और स्थान का स्पष्ट उल्लेख किया गया है।

समस्या होने पर क्या करें?

अगर किसी अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में समस्या हो रही है, तो वे घबराएं नहीं। ऐसे अभ्यर्थी पुलिस मुख्यालय, भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से जाकर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा वे टेलीफोन नंबर 0141-2821597 पर संपर्क करके भी अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं।

ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेंगी जानकारी

इस भर्ती प्रक्रिया के तहत चयनित उम्मीदवारों को राजस्थान पुलिस में महत्वपूर्ण पदों पर काम करने का अवसर मिलेगा। विभाग ने सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध किया है कि वे निर्धारित तिथियों के मुताबिक, शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए पूरी तैयारी के साथ उपस्थित हों। पुलिस विभाग की ओर से समय-समय पर आवश्यक सूचना और अपडेट वेबसाइट पर प्रदान किए जाते रहेंगे।

ये भी पढ़ें

आधुनिक तकनीक से लैस होगी राजस्थान पुलिस, अपराधियों की अब कुंडली निकालना होगा आसान
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

सरकारी नौकरी

सरकारी नौकरी

rajasthan news

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

25 Nov 2025 08:32 pm

Published on:

25 Nov 2025 08:24 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Police Bharti 2025: लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर, शारीरिक परीक्षा की तिथियां घोषित

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

गैंगस्टर महिमा मंडन पर पुलिस एक्शनः लॉरेंस बिश्नोई के नाम की जैकेट बेचते 3 गिरफ्तार

जयपुर

Organic Farming: जैविक खेती को बढ़ावा देने पर जोर, किसानों की आवाज बनेगा राज्य किसान आयोग

denmark farming
जयपुर

आधुनिक तकनीक से लैस होगी राजस्थान पुलिस, अपराधियों की अब कुंडली निकालना होगा आसान

जयपुर

Weather Update: राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 27 और 28 नवंबर को बरसात के संकेत

जयपुर

रसोई में इस्तेमाल होने वाली जड़ी-बूटी दुनिया की सबसे खतरनाक चींटी से निपटने में मदद कर सकती है

खास खबर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.