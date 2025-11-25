Rajasthan Police Bharti 2025: लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर, शारीरिक परीक्षा की तिथियां घोषित

जयपुर। पुलिस दूरसंचार विभाग में कांस्टेबल (सामान्य/चालक) के 1469 पदों के लिए 13 सितंबर 2025 को आयोजित लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। सफल अभ्यर्थियों की सूची विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। अब अगला चरण शारीरिक दक्षता एवं मानक परीक्षण (PET/PST) का होगा, जो 1 दिसम्बर से 7 दिसंबर 2025 तक राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर में आयोजित किया जाएगा।