RBSE 2026 Exam Schedule: राजस्थान बोर्ड ने 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का किया ऐलान, यहां देखें पूरा शेड्यूल

राजस्थान बोर्ड ने कक्षा 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षाओं की तारीखें भी जारी की हैं। ये परीक्षाएं 10 मार्च से 25 मार्च 2026 तक आयोजित की जाएंगी।

जयपुर

image

Anurag Animesh

Dec 04, 2025

Rajasthan Board Time Table Released

Rajasthan Board Time Table Released(Image-Freepik)

RBSE Board Exam Dates: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) ने अगले साल होने वाली बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा कर दी है। हर साल की तरह इस बार परीक्षा मार्च में नहीं, बल्कि फरवरी में शुरू होंगी। 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 12 फरवरी 2026 से शुरू होकर 12 मार्च 2026 तक चलेंगी। बोर्ड ने यह जानकारी अपने आधिकारिक एक्स (ट्विटर) हैंडल के जरिए दी है। हालांकि पूरी डेटशीट अभी जारी नहीं हुई है। RBSE जल्द ही पूरी टाइम टेबल आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करवाएगा। आमतौर पर ये परीक्षाएं मार्च के पहले सप्ताह में होती थीं, लेकिन इस बार इनकी शुरुआत लगभग तीन हफ्ते पहले होने जा रही है। माना जा रहा है कि परीक्षा जल्द शुरू होने के बाद परिणाम भी पहले जारी कर दिये जाएंगे।

9वीं और 11वीं की परीक्षा मार्च में होंगी


राजस्थान बोर्ड ने कक्षा 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षाओं की तारीखें भी जारी की हैं। ये परीक्षाएं 10 मार्च से 25 मार्च 2026 तक आयोजित की जाएंगी। हालांकि ये परीक्षाएं स्कूल लेवल पर होंगी, लेकिन पूरे राजस्थान में तारीखें एक जैसी रहेंगी। पूरी डेटशीट जनवरी के पहले सप्ताह में जारी होने की संभावना है।

RBSE 2026 Exam Schedule: राजस्थान में अब साल में दो बार बोर्ड परीक्षा का सिस्टम


राजस्थान में शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने नवंबर में घोषणा की थी कि 2026-27 सेशन से 10वीं और 12वीं की परीक्षा साल में दो बार आयोजित की जाएंगी। पहला एग्जाम सभी छात्रों के लिए अनिवार्य होगा। अगर छात्र चाहे तो बेहतर नंबर लाने के लिए दूसरी परीक्षा का विकल्प भी चुन सकते हैं। दूसरी परीक्षा में अधिकतम तीन विषयों में ही दोबारा परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी।

Rajasthan Board Exam 2026: अगर स्टूडेंट्स पहला एग्जाम मिस कर दें तो क्या होगा?

पहली परीक्षा फरवरी से मार्च के बीच होंगी, जबकि दूसरी परीक्षा मई से जून में आयोजित की जाएगी। अगर कोई छात्र पहली परीक्षा में शामिल नहीं होता है, तो वह वैलिड मेडिकल सर्टिफिकेट या जिला शिक्षा अधिकारी की अनुमति पर दूसरे मौके में शामिल हो सकता है। जिन स्टूडेंट्स के सप्लीमेंट्री आती है, वे अधिकतम तीन सबजेक्ट में दूसरी परीक्षा दे सकेंगे। राजस्थान बोर्ड की इस नई योजना के तहत छात्रों को बेहतर तैयारी और बेहतर स्कोर करने का अवसर मिलेगा। इसे स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। बता दें कि पिछले साल 10वीं बोर्ड परीक्षाएं 6 मार्च से 4 अप्रैल, 2025 तक और 12वीं बोर्ड परीक्षाएं 6 मार्च से 7 अप्रैल, 2025 तक आयोजित की गई थीं। राजस्थान 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षाओं में लाखों स्टूडेंट्स बैठते हैं। इस साल भी करीब 20 लाख स्टूडेंट्स के परीक्षा में बैठने की उम्मीद की जा रही है।

04 Dec 2025 08:00 pm

शिक्षा

