RBSE 2026 Exam Schedule: राजस्थान बोर्ड ने 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का किया ऐलान, यहां देखें पूरा शेड्यूल

पहली परीक्षा फरवरी से मार्च के बीच होंगी, जबकि दूसरी परीक्षा मई से जून में आयोजित की जाएगी। अगर कोई छात्र पहली परीक्षा में शामिल नहीं होता है, तो वह वैलिड मेडिकल सर्टिफिकेट या जिला शिक्षा अधिकारी की अनुमति पर दूसरे मौके में शामिल हो सकता है। जिन स्टूडेंट्स के सप्लीमेंट्री आती है, वे अधिकतम तीन सबजेक्ट में दूसरी परीक्षा दे सकेंगे। राजस्थान बोर्ड की इस नई योजना के तहत छात्रों को बेहतर तैयारी और बेहतर स्कोर करने का अवसर मिलेगा। इसे स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। बता दें कि पिछले साल 10वीं बोर्ड परीक्षाएं 6 मार्च से 4 अप्रैल, 2025 तक और 12वीं बोर्ड परीक्षाएं 6 मार्च से 7 अप्रैल, 2025 तक आयोजित की गई थीं। राजस्थान 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षाओं में लाखों स्टूडेंट्स बैठते हैं। इस साल भी करीब 20 लाख स्टूडेंट्स के परीक्षा में बैठने की उम्मीद की जा रही है।