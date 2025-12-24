SSC Stenographer Recruitment 2025: स्टेनोग्राफर के 326 पदों पर सरकारी नौकरी पाने का मौका, जानें कैसे करें आवेदन

SSC New Notification 2025 (Image Saurce: Freepik)
SSC New Notification 2025: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने स्टेनोग्राफर ग्रेड 'सी' लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन (LDCE) 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस भर्ती के जरिए केंद्र सरकार के अलग-अलग डिपार्टमेंट्स में स्टेनोग्राफर के कुल 326 पदों को भरा जाएगा। कैंडिडेट्स आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 11 जनवरी, 2026 तय की गई है। आयोग ने साफ किया है कि, केवल ऑनलाइन आवेदन ही मान्य होंगे। इस भर्ती प्रक्रिया में केंद्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सेवा, रेलवे बोर्ड सचिवालय, भारतीय विदेश सेवा, सशस्त्र बल मुख्यालय और निर्वाचन आयोग जैसे प्रमुख विभागों में भर्तियां होंगी।
आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को एसएससी के पोर्टल पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) पूरा करना जरूरी है। इसके लिए वैध मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की जरूरत होगी। जिन उम्मीदवारों ने पहले ही रजिस्ट्रेशन कर लिया है, वे अपने क्रेडेंशियल का उपयोग करके सीधे लॉग इन कर सकते हैं।
सलेक्ट होने के लिए कैंडिडेट्स को तीन चरणों से गुजरना होगा। सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी। इसमें सफल होने वाले उम्मीदवारों का शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट लिया जाएगा। अंतिम चयन लिखित परीक्षा और सर्विस रिकॉर्ड के आधार पर किया जाएगा। इसमें सफल होने वाले उम्मीदवारों को स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट देना होगा।
स्टेनोग्राफर की यह भर्ती डिपार्टमेंटल है। अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स का संबंधित भाग लेने वाली सेवाओं/कैडरों में तय समय अनुभव और सभी पात्रता शर्तों के साथ स्टेनोग्राफर ग्रेड “D” की पोस्ट पर अप्वाइंट होना जरूरी है। साथ में आपको स्टेनोग्राफी के साथ-साथ कंप्यूटर चलाना भी आना चाहिए। आप एलिजिबिलिटी से जुड़ी सभी जानकारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की डिटेल में चेक कर सकते हैं।
