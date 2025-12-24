SSC Stenographer Recruitment 2025: स्टेनोग्राफर के 326 पदों पर सरकारी नौकरी पाने का मौका, जानें कैसे करें आवेदन

SSC New Notification 2025: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने स्टेनोग्राफर ग्रेड 'सी' लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन (LDCE) 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस भर्ती के जरिए केंद्र सरकार के अलग-अलग डिपार्टमेंट्स में स्टेनोग्राफर के कुल 326 पदों को भरा जाएगा। कैंडिडेट्स आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 11 जनवरी, 2026 तय की गई है। आयोग ने साफ किया है कि, केवल ऑनलाइन आवेदन ही मान्य होंगे। इस भर्ती प्रक्रिया में केंद्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सेवा, रेलवे बोर्ड सचिवालय, भारतीय विदेश सेवा, सशस्त्र बल मुख्यालय और निर्वाचन आयोग जैसे प्रमुख विभागों में भर्तियां होंगी।