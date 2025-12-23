RBI Recruitment 2025: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ऑफिसर बनने का बड़ा मौका, बिना परीक्षा होगा चयन

RBI Recruitment 2025
RBI Recruitment 2025: बैंकिंग सेक्टर में तैयारी कर रहे युवाओं लिए बड़ी खुशखबरी है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अलग-अलग डिपार्टमेंट्स में स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स, डेटा साइंटिस्ट, एनालिस्ट और अन्य एक्सपर्ट्स की पोस्ट के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन जारी किए हैं। इस भर्ती के तहत डेटा साइंटिस्ट, डेटा इंजीनियर और आईटी सुरक्षा विशेषज्ञ जैसे कुल 93 पदों को भरा जाएगा। इच्छुक कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट rbi.org.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। वहां होमपेज पर दिए गए भर्ती नोटिफिकेशन को ठीक से पढ़ें और अपनी योग्यता सुनिश्चित करने के बाद ही ऑनलाइन फॉर्म भरें।
RBI के इन पदों पर आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कैंडिडेट्स को ध्यान रखना चाहिए कि आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 6 जनवरी, 2026 है। इसके बाद किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। यह एक लेटरल भर्ती है जिसमें विशेषज्ञों को तरजीह दी जाएगी।
RBI ने इस बार अलग-अलग विभागों के लिए पदों का ऐलान किया है जो इस तरह हैं:
इन कैटेगरीज के लिए आवेदन शुल्क इस प्रकार तय किया गया है-
इन पदों के लिए चयन प्रक्रिया सीधी परीक्षा के बजाय शॉर्टलिस्टिंग और इंटरव्यू पर आधारित होगी। हर पद के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग है। कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि वे अप्लाई करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन में अपनी योग्यता जरूर जांच लें।
चयन प्रक्रिया के तहत सबसे पहले स्क्रीनिंग कमेटी आवेदनों की छंटनी करेगी। इसके बाद शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और अंत में इंटरव्यू लिया जाएगा। चयनित उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर ईमेल के जरिए भेजा जाएगा।
