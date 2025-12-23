RBI Recruitment 2025: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ऑफिसर बनने का बड़ा मौका, बिना परीक्षा होगा चयन

RBI Recruitment 2025: बैंकिंग सेक्टर में तैयारी कर रहे युवाओं लिए बड़ी खुशखबरी है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अलग-अलग डिपार्टमेंट्स में स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स, डेटा साइंटिस्ट, एनालिस्ट और अन्य एक्सपर्ट्स की पोस्ट के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन जारी किए हैं। इस भर्ती के तहत डेटा साइंटिस्ट, डेटा इंजीनियर और आईटी सुरक्षा विशेषज्ञ जैसे कुल 93 पदों को भरा जाएगा। इच्छुक कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट rbi.org.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। वहां होमपेज पर दिए गए भर्ती नोटिफिकेशन को ठीक से पढ़ें और अपनी योग्यता सुनिश्चित करने के बाद ही ऑनलाइन फॉर्म भरें।