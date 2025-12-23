23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

शिक्षा

RBI Recruitment 2025: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ऑफिसर बनने का बड़ा मौका, बिना परीक्षा होगा चयन

RBI Vacancy 2025: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) में सरकारी नौकरी पाने का शानदार मौका है। बैंक ने अलग-अलग विभागों में भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। जो कैंडिडेट्स बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए RBI में काम करने का सुनहरा अवसर है। जानिए आवेदन करने की आखिरी तारीख क्या है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mohsina Bano

Dec 23, 2025

RBI Recruitment 2025

RBI Recruitment 2025

RBI Recruitment 2025: बैंकिंग सेक्टर में तैयारी कर रहे युवाओं लिए बड़ी खुशखबरी है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अलग-अलग डिपार्टमेंट्स में स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स, डेटा साइंटिस्ट, एनालिस्ट और अन्य एक्सपर्ट्स की पोस्ट के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन जारी किए हैं। इस भर्ती के तहत डेटा साइंटिस्ट, डेटा इंजीनियर और आईटी सुरक्षा विशेषज्ञ जैसे कुल 93 पदों को भरा जाएगा। इच्छुक कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट rbi.org.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। वहां होमपेज पर दिए गए भर्ती नोटिफिकेशन को ठीक से पढ़ें और अपनी योग्यता सुनिश्चित करने के बाद ही ऑनलाइन फॉर्म भरें।

RBI Recruitment 2025 Dates: आवेदन की जरूरी तारीखें

RBI के इन पदों पर आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कैंडिडेट्स को ध्यान रखना चाहिए कि आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 6 जनवरी, 2026 है। इसके बाद किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। यह एक लेटरल भर्ती है जिसमें विशेषज्ञों को तरजीह दी जाएगी।

RBI Recruitment 2025: किन पदों पर होगी भर्ती

RBI ने इस बार अलग-अलग विभागों के लिए पदों का ऐलान किया है जो इस तरह हैं:

  • डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (DIT): इस विभाग में डेटा साइंटिस्ट के 2 पद, डेटा इंजीनियर के 2 पद, आईटी सुरक्षा विशेषज्ञ के 7 पद, आईटी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के 5 पद, आईटी प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर के 3 पद, एआई/एमएल (AI/ML) विशेषज्ञ के 3 पद, आईटी साइबर सुरक्षा विश्लेषक के 5 पद और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के 3 पद शामिल हैं।
  • डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन (DoS): यहां सबसे ज्यादा भर्तीयां हैं। इसमें साइबर सुरक्षा एनालिस्ट के 13 पद, बिजनेस और फाइनेंशियल रिस्क एनालिस्ट के 6 पद, रिस्क एनालिस्ट के 5 पद, अकाउंट्स स्पेशलिस्ट के 5 पद और डेटा साइंटिस्ट के 4 पदों सहित कई अन्य तकनीकी पद शामिल हैं।
  • प्रिमाइसेस डिपार्टमेंट: इस डिपार्टमेंट में प्रोजेक्ट मैनेजर के 5 पदों पर भर्ती की जाएगी।

RBI Recruitment Application Fee 2025: एप्लिकेशन फीस

इन कैटेगरीज के लिए आवेदन शुल्क इस प्रकार तय किया गया है-

  • जनरल, ओबीसी (OBC) और ईडब्ल्यूएस (EWS) कैटेगरी: 600 रुपये+ GST
  • एसटी, एससी और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी: 100 रुपये+ GST
  • एक बार शुल्क जमा होने के बाद किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा।

RBI Lateral Entry 2025: एजुकेशन क्वालिफिकेशन और सिलेक्शन प्रोसेस

इन पदों के लिए चयन प्रक्रिया सीधी परीक्षा के बजाय शॉर्टलिस्टिंग और इंटरव्यू पर आधारित होगी। हर पद के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग है। कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि वे अप्लाई करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन में अपनी योग्यता जरूर जांच लें।
चयन प्रक्रिया के तहत सबसे पहले स्क्रीनिंग कमेटी आवेदनों की छंटनी करेगी। इसके बाद शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और अंत में इंटरव्यू लिया जाएगा। चयनित उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर ईमेल के जरिए भेजा जाएगा।



