BSF Recruitment 2025: 10वीं पास युवाओं के लिए BSF में निकली बंपर भर्ती, 69,000 से ज्यादा है सैलेरी, जानिए पूरी डिटेल

इस भर्ती के तहत कुल 549 पदों में से 277 पोस्ट पर पुरुष खिलाड़ियों और 272 पोस्ट पर महिला खिलाड़ियों को सलेक्ट किया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो कैंडिडेट्स का किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10th क्लास पास होना जरूरी है। भर्ती स्पोर्ट्स कोटा के तहत की जा रही है, जिसमें एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, कुश्ती, हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी, वॉलीबॉल, शूटिंग, तैराकी और योग समेत 30 से ज्यादा खेल विधाओं को शामिल किया गया है। कैंडिडेट्स के पास संबंधित खेल में नेशनल या इंटरनेशनल लेवल का सर्टिफिकेट होना जरूरी है।