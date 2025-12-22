22 दिसंबर 2025,

सोमवार

शिक्षा

BSF Recruitment 2025: 10वीं पास युवाओं के लिए BSF में निकली बंपर भर्ती, 69,000 से ज्यादा है सैलेरी, जानिए पूरी डिटेल

BSF Recruitment 2025: सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने स्पोर्ट्स कोटा के तहत कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के जरिए कुल 549 रिक्त पदों को भरा जाएगा। देश सेवा का जज्बा रखने वाले खिलाड़ियों के लिए यह एक बेहतरीन अवसर है। इस भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता 10th पास रखी गई है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mohsina Bano

Dec 22, 2025

BSF Recruitment 2025

BSF Recruitment 2025 (Image Saurce: Freepik)

BSF Recruitment Sportspersons 2025: सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है। BSF कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) स्पोर्ट्स कोटा भर्ती 2025 के तहत कुल 549 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह भर्ती खासतौर पर प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए निकाली गई है, जिन्होंने नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर खेलों में अपनी पहचान बनाई है।

BSF Sportspersons Vacancy 2025 Dates: आवेदन की जरूरी तारीखें

BSF स्पोर्ट्स कोटा भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 27 दिसंबर, 2025 से शुरू होगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 15 जनवरी, 2026 तक अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन केवल BSF की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही स्वीकार किए जाएंगे।

BSF 549 Vacancies 2025: पोस्ट और एलिजिबिलिटी

इस भर्ती के तहत कुल 549 पदों में से 277 पोस्ट पर पुरुष खिलाड़ियों और 272 पोस्ट पर महिला खिलाड़ियों को सलेक्ट किया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो कैंडिडेट्स का किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10th क्लास पास होना जरूरी है। भर्ती स्पोर्ट्स कोटा के तहत की जा रही है, जिसमें एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, कुश्ती, हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी, वॉलीबॉल, शूटिंग, तैराकी और योग समेत 30 से ज्यादा खेल विधाओं को शामिल किया गया है। कैंडिडेट्स के पास संबंधित खेल में नेशनल या इंटरनेशनल लेवल का सर्टिफिकेट होना जरूरी है।

BSF Recruitment 2025 Age Limit: आयु सीमा और स्टाईपेंड

उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 23 वर्ष तय की गई है। आयु की गणना 18 अगस्त, 2025 के आधार पर की जाएगी। रिजर्व्ड कैटेगरी के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।
चयनित उम्मीदवारों को पे-लेवल 3 के मुताबिक 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये प्रतिमाह तक की सैलेरी मिलेगी। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा मिलने वाले अन्य भत्ते भी दिए जाएंगे।

BSF Recruitment 2025 Selection Process: सिलेक्शन प्रोसेस और आवेदन शुल्क

BSF कांस्टेबल जीडी स्पोर्ट्स कोटा भर्ती की चयन प्रक्रिया कई चरणों में पूरी होगी। आवेदन की चेकिंग (स्क्रूटनी) ऑनलाइन फॉर्म और खेल प्रमाण पत्रों की जांच-परख, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शैक्षणिक और खेल से जुड़े डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन , फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) ऊंचाई, वजन और सीने की माप, मेरिट लिस्ट के आधार पर नंबर तय किए जाएंगे, मेडिकल टेस्ट यानी चयन से पहले मेडिकल फिटनेस जरूरी है। सामान्य और ओबीसी वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए 159 रुपये और महिला उम्मीदवार, SC/ST वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन पूरी तरह निशुल्क है।

22 Dec 2025 11:48 pm

शिक्षा

