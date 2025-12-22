BPSSC SI Recruitment 2026: बिहार पुलिस सब-इंस्पेक्टर परीक्षा का शेड्यूल जारी, जानें कब और कैसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

BPSSC SI Recruitment 2026 (Image Saurce: Freepik)
Bihar Police Sub-Inspector Exam 2026: बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग (BPSSC) ने गृह विभाग (पुलिस शाखा) में सब-इंस्पेक्टर (SI) पदों के लिए परीक्षा तारीख जारी कर दी है। प्रारंभिक परीक्षा 18 जनवरी और 21 जनवरी 2026 को आयोजित होगी। कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर जाकर आधिकारिक नोटिस चेक कर सकते हैं।
ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दी गई जानकारी के मुताबिक सब-इंस्पेक्टर (SI) के पदों के लिए प्रारंभिक लिखित परीक्षा 18 जनवरी, 2026 और 21 जनवरी, 2026 को कंडक्टल कि जाएगी। पहली शिफ्ट सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। वहीं दूसरी शिफ्ट का समय दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक तय किया गया है। कैंडिडेट्स को पेपर हल करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा।
कैंडिडेट्स अपना ई-एडमिट कार्ड 30 दिसंबर 2025 से आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in से डाउनलोड कर सकेंगे। एग्जाम सेंटर पर एग्जाम में शामिल होने के लिए कैंडिडेट्स ई-एडमिट कार्ड के साथ अपना एक वैलिड फोटो आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और आधार कार्ड लेकर जरूर जाएं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करना होगा।
यदि कोई उम्मीदवार तकनीकी कारणों से वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाते हैं, तो वह 9 जनवरी, 2026 को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के 5, हार्डिंग रोड, पटना-800001 स्थित ऑफिस जाकर डुप्लीकेट एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थी को अपने आवेदन फॉर्म की फोटोकॉपी, एक वैलिड फोटो और आईडी कार्ड लेकर जाना जरूरी है।
इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए बिहार पुलिस में सब-इंस्पेक्टर के कुल 1799 पदों पर कैंडिडेट्स की नियुक्ति की जाएगी। उम्मीदवारों को स्टाइपेंड पे-लेवल 6 के तहत सैलरी और सुविधाएं दी जाएंगी। सिलेक्शन प्रोसोस चार मुख्य चरणों में पूरा होगा-
बीपीएसएससी की ओर से कैंडिडेट्स के लिए एडमिट कार्ड 30 दिसंबर 2025 को ऑफिशियल वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर जारी किए जायेंगे। इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके एडमिट कार्ड डाउनलोड करें।
बड़ी खबरेंView All
शिक्षा
ट्रेंडिंग