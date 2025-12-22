BPSSC SI Recruitment 2026: बिहार पुलिस सब-इंस्पेक्टर परीक्षा का शेड्यूल जारी, जानें कब और कैसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दी गई जानकारी के मुताबिक सब-इंस्पेक्टर (SI) के पदों के लिए प्रारंभिक लिखित परीक्षा 18 जनवरी, 2026 और 21 जनवरी, 2026 को कंडक्टल कि जाएगी। पहली शिफ्ट सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। वहीं दूसरी शिफ्ट का समय दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक तय किया गया है। कैंडिडेट्स को पेपर हल करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा।