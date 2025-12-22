22 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

BPSSC SI Recruitment 2026: बिहार पुलिस सब-इंस्पेक्टर परीक्षा का शेड्यूल जारी, जानें कब और कैसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

Bihar Police SI Exam Date 2026: बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग (BPSSC) ने सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती परीक्षा 2026 के लिए ऑफिशियल शेड्यूल जारी कर दिया है। जो कैंडिडेट्स इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वे आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पूरी डिटेल्स चेक कर सकते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mohsina Bano

Dec 22, 2025

BPSSC SI Recruitment 2026

BPSSC SI Recruitment 2026 (Image Saurce: Freepik)

Bihar Police Sub-Inspector Exam 2026: बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग (BPSSC) ने गृह विभाग (पुलिस शाखा) में सब-इंस्पेक्टर (SI) पदों के लिए परीक्षा तारीख जारी कर दी है। प्रारंभिक परीक्षा 18 जनवरी और 21 जनवरी 2026 को आयोजित होगी। कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर जाकर आधिकारिक नोटिस चेक कर सकते हैं।

BPSSC SI Recruitment 2026 Dates: परीक्षा की तारीख और समय

ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दी गई जानकारी के मुताबिक सब-इंस्पेक्टर (SI) के पदों के लिए प्रारंभिक लिखित परीक्षा 18 जनवरी, 2026 और 21 जनवरी, 2026 को कंडक्टल कि जाएगी। पहली शिफ्ट सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। वहीं दूसरी शिफ्ट का समय दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक तय किया गया है। कैंडिडेट्स को पेपर हल करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा।

Bihar SI Vacancy Admit Card 2026: ई-एडमिट कार्ड की जानकारी

कैंडिडेट्स अपना ई-एडमिट कार्ड 30 दिसंबर 2025 से आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in से डाउनलोड कर सकेंगे। एग्जाम सेंटर पर एग्जाम में शामिल होने के लिए कैंडिडेट्स ई-एडमिट कार्ड के साथ अपना एक वैलिड फोटो आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और आधार कार्ड लेकर जरूर जाएं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करना होगा।

BPSSC SI Recruitment 2026: डुप्लीकेट एडमिट कार्ड की सुविधा

यदि कोई उम्मीदवार तकनीकी कारणों से वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाते हैं, तो वह 9 जनवरी, 2026 को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के 5, हार्डिंग रोड, पटना-800001 स्थित ऑफिस जाकर डुप्लीकेट एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थी को अपने आवेदन फॉर्म की फोटोकॉपी, एक वैलिड फोटो और आईडी कार्ड लेकर जाना जरूरी है।

सिलेक्शन प्रोसोस और पोस्ट की डिटेल्स

इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए बिहार पुलिस में सब-इंस्पेक्टर के कुल 1799 पदों पर कैंडिडेट्स की नियुक्ति की जाएगी। उम्मीदवारों को स्टाइपेंड पे-लेवल 6 के तहत सैलरी और सुविधाएं दी जाएंगी। सिलेक्शन प्रोसोस चार मुख्य चरणों में पूरा होगा-

  • प्रारंभिक लिखित परीक्षा
  • मेंस लिखित परीक्षा
  • शारीरिक योग्यता/दक्षता परीक्षा (PET)
  • मेरिट लिस्ट

Bihar Police SI Admit Card 2026: ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

बीपीएसएससी की ओर से कैंडिडेट्स के लिए एडमिट कार्ड 30 दिसंबर 2025 को ऑफिशियल वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर जारी किए जायेंगे। इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके एडमिट कार्ड डाउनलोड करें।

  • सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर जाएं।
  • इसके बाद होम पेज पर दिए गए ‘Home Dept.’ टैब में जाकर एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर लॉगिन करना होगा।
  • अब स्क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा उसे डाउनलोड कर लीजिए।
  • एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास संभाल कर रखें।

ये भी पढ़ें

Srinivasa Ramanujan: 12th फेल जीनियस जिनकी उंगलियों पर नाचते थे मैथ्स के फॉर्मूले, कैसै तय किया सरकारी स्कूल से कैम्ब्रिज तक का सफर
शिक्षा
National Mathematics Day 2025

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

22 Dec 2025 02:59 pm

Hindi News / Education News / BPSSC SI Recruitment 2026: बिहार पुलिस सब-इंस्पेक्टर परीक्षा का शेड्यूल जारी, जानें कब और कैसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

कौन हैं IPS D Roopa, जिन्होंने मुख्यमंत्री को कर लिया था अरेस्ट, 20 साल की नौकरी में 40 ट्रांसफर, UPSC में हासिल की थी इतनी रैंक

IPS D Roopa
शिक्षा

Srinivasa Ramanujan: 12th फेल जीनियस जिनकी उंगलियों पर नाचते थे मैथ्स के फॉर्मूले, कैसै तय किया सरकारी स्कूल से कैम्ब्रिज तक का सफर

National Mathematics Day 2025
शिक्षा

Sarkari Naukri: 10वीं पास युवाओं के लिए नौकरी पाने का बढ़िया मौका, बिजली विभाग में 2500 से ज्यादा सीटों पर निकली भर्ती

Madhya Pradesh Lineman Vacancy
शिक्षा

RRB Recruitment 2026: रेलवे में 300 से ज्यादा सीटों के लिए निकली भर्ती, अगर आपके पास है ये योग्यता तो करें आवेदन, सैलरी भी है बढ़िया

RRB Recruitment 2026
शिक्षा

School Assembly News Headlines, Dec 22 2025: स्कूल असेंबली के लिए 22 दिसंबर की देश विदेश की बड़ी खबरें

Today School Assembly News Headlines, 21 December 2025
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.