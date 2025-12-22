Google Free AI Courses: बिना एक पैसा खर्च किए घर बैठे बनें AI एक्सपर्ट, गूगल के ये फ्री AI कोर्सेज बदल देंगे आपकी किस्मत

Google Free AI Course: आज के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) केवल एक तकनीक नहीं बल्कि वर्कप्लेस की जरूरत बन चुकी है। अब कंपनियां ऐसे युवाओं को नौकरी में तरजीह दे रही हैं जो, एआई टूल्स का इस्तेमाल करना जानते हों। इसी बदलाव को देखते हुए गूगल ने दुनियाभर के स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए फ्री एआई कोर्स (Google Free AI Courses) की शुरुआत की है। सबसे खास बात यह है कि कोर्स पूरा होने पर गूगल की ओर से सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा।