Google Free AI Courses: बिना एक पैसा खर्च किए घर बैठे बनें AI एक्सपर्ट, गूगल के ये फ्री AI कोर्सेज बदल देंगे आपकी किस्मत

Google Free AI Course (Image Saurce: Freepik)
Google Free AI Course: आज के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) केवल एक तकनीक नहीं बल्कि वर्कप्लेस की जरूरत बन चुकी है। अब कंपनियां ऐसे युवाओं को नौकरी में तरजीह दे रही हैं जो, एआई टूल्स का इस्तेमाल करना जानते हों। इसी बदलाव को देखते हुए गूगल ने दुनियाभर के स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए फ्री एआई कोर्स (Google Free AI Courses) की शुरुआत की है। सबसे खास बात यह है कि कोर्स पूरा होने पर गूगल की ओर से सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा।
डिजिटल समय में केवल पुराने तरीके काम के लिए काफि नहीं हैं। अब डेटा एनालिसिस से लेकर कंटेंट क्रिएशन और कस्टमर सर्विस तक में एआई का दखल बढ़ गया है। गूगल के ये कोर्स उन लोगों के लिए डिजाइन किए गए हैं जो, बिना किसी खास टेक्निकल एक्सपीरियंस के अपनी स्किल्स को अपडेट करना चाहते हैं। रिसर्च बताती है कि, एआई स्किल्स वाले एम्प्लॉईज को अन्य एम्प्लॉई के मुकाबले बेहतर सैलरी पैकेज मिलता है।
गूगल ने कैटेगरी-वाइज अलग-अलग मॉड्यूल तैयार किए हैं। खास बात ये है कि गूगल के ये सभी कोर्सेज ऑनलाइन और अपनी सुविधा के मुताबिक पूरे किए जा सकते हैं। इन कोर्सेज की लिस्ट नीचे दी गई है-
गूगल ने अपने प्रोफेशनल करियर सर्टिफिकेट प्रोग्राम में भी एआई ट्रेनिंग को जोड़ दिया है। अब डेटा एनालिटिक्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल मार्केटिंग जैसे कोर्सेज में भी प्रैक्टिकली एआई ट्रेनिंग दी जाएगी। गूगल एक्सर्पट्स के मुताबिक इन पॉपुलर कोर्सेज का मकसद कैंडिडेट्स को मॉडर्न जॉब्स के लिए तैयार करने में मदद करना हैं। ये सभी कोर्स गूगल क्लाउड स्किल्स बूस्ट और 'ग्रो विद गूगल' प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं।
इन कोर्सेज को करने के लिए किसी भी तरह की फीस देने की जरूरत नहीं है। इच्छुक उम्मीदवार गूगल के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म 'गूगल क्लाउड स्किल्स बूस्ट' या 'ग्रो विद गूगल' पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर अपनी पसंद का कोर्स चुन सकते हैं। ये कोर्स पूरी तरह फ्री हैं, कोर्स पूरा होने पर मिलने वाले सर्टिफिकेट को आप अपने रिज्यूमे में भी शामिल कर सकते हैं। ये कोर्स ऑनलाइन हैं और आप अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी इन्हें पूरा कर सकते हैं।
बड़ी खबरेंView All
शिक्षा
ट्रेंडिंग