RRB Bharti 2025: रेलवे में ग्रुप डी के 22 हजार पदों के लिए शार्ट नोटिस जारी, इस तारीख से कर सकेंगे आवेदन

नई ग्रुप डी भर्ती में सबसे अधिक पद इंजीनियरिंग विभाग के लिए रखे गए हैं। कुल 12,500 पद इसी विभाग में मंजूर किए गए हैं। इनमें ट्रैक मेंटेनर ग्रेड-4 के लगभग 11,000 पद शामिल हैं। इसके अलावा ट्रैफिक प्वाइंट्समैन बी के 5,000 पद, असिस्टेंट (सिग्नल एवं टेलीकॉम) के 1,500 पद, असिस्टेंट (कैरेज एवं वैगन) के 1,000 पद, असिस्टेंट ऑपरेशंस के 500 पद और असिस्टेंट लोको शेड के 200 पद तय किए गए हैं। वहीं असिस्टेंट (टीआरडी) के 800, असिस्टेंट (पी-वे) के 300, असिस्टेंट (ट्रैक मशीन) के 600 और असिस्टेंट (ब्रिज) के 600 पद शामिल हैं।