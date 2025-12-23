23 दिसंबर 2025,

शिक्षा

RRB Bharti 2025: रेलवे में ग्रुप डी के 22 हजार पदों के लिए शार्ट नोटिस जारी, इस तारीख से कर सकेंगे आवेदन

RRB Bharti: लंबे समय से अभ्यर्थी ग्रुप डी भर्ती का इंतजार कर रहे थे, लेकिन केवल 22 हजार पद निकलने से बड़ी संख्या में उम्मीदवार असंतुष्ट नजर आ रहे हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Dec 23, 2025

RRB Bharti 2025

RRB Bharti 2025(Image-Freepik)

RRB Group D Vacancy 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने ग्रुप डी के कुल 22 हजार पदों पर भर्ती का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 21 जनवरी 2026 से शुरू होगी और उम्मीदवार 20 फरवरी 2026 तक rrbapply.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। साल 2025 में रेलवे की एनटीपीसी (12वीं और ग्रेजुएट लेवल), एएलपी, टेक्निशियन और आइसोलेटेड कैटेगरी की भर्तियां पहले ही घोषित की जा चुकी हैं।

RRB Bharti 2025: पद बढ़ाने को हो रही मांग


लंबे समय से अभ्यर्थी ग्रुप डी भर्ती का इंतजार कर रहे थे, लेकिन केवल 22 हजार पद निकलने से बड़ी संख्या में उम्मीदवार असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि रेलवे में लेवल-1 के लगभग 1.40 लाख से अधिक पद खाली हैं, ऐसे में इतनी सीमित संख्या में वैकेंसी जारी करना उचित नहीं है। इसी मांग को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर अभ्यर्थी लगातार पोस्ट और कैंपेन चला रहे हैं और ग्रुप डी वैकेंसी को बढ़ाकर कम से कम 1 लाख करने की मांग कर रहे हैं।

RRB Bharti: इन पदों पर होनी है भर्ती

नई ग्रुप डी भर्ती में सबसे अधिक पद इंजीनियरिंग विभाग के लिए रखे गए हैं। कुल 12,500 पद इसी विभाग में मंजूर किए गए हैं। इनमें ट्रैक मेंटेनर ग्रेड-4 के लगभग 11,000 पद शामिल हैं। इसके अलावा ट्रैफिक प्वाइंट्समैन बी के 5,000 पद, असिस्टेंट (सिग्नल एवं टेलीकॉम) के 1,500 पद, असिस्टेंट (कैरेज एवं वैगन) के 1,000 पद, असिस्टेंट ऑपरेशंस के 500 पद और असिस्टेंट लोको शेड के 200 पद तय किए गए हैं। वहीं असिस्टेंट (टीआरडी) के 800, असिस्टेंट (पी-वे) के 300, असिस्टेंट (ट्रैक मशीन) के 600 और असिस्टेंट (ब्रिज) के 600 पद शामिल हैं।

RRB Group D Vacancy 2025: योग्यता को लेकर भ्रम


जारी शॉर्ट नोटिस में शैक्षणिक योग्यता को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। डिटेल नोटिफिकेशन आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि इस बार भर्ती 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए होगी या आईटीआई अनिवार्य किया जाएगा। साथ ही यह भी सवाल बना हुआ है कि क्या सभी पदों पर 10वीं पास अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे या कुछ पद केवल आईटीआई सर्टिफिकेट धारकों के लिए आरक्षित होंगे।

Published on:

23 Dec 2025 03:57 pm

Hindi News / Education News / RRB Bharti 2025: रेलवे में ग्रुप डी के 22 हजार पदों के लिए शार्ट नोटिस जारी, इस तारीख से कर सकेंगे आवेदन

