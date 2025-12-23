23 दिसंबर 2025,

शिक्षा

Bihar Board Class 12 Exams 2026: इन तारीखों पर होगी बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षाएं, जानें पूरी जानकारी

Bihar Board Intermediate Exams 2026: बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 का टाइम टेबल जारी हो गया है। जानिए साइंस आर्ट्स और कॉमर्स विषयों का पूरा शेड्यूल प्रैक्टिकल परीक्षा की तारीखें और एग्जाम की टाइमिंग के बारे में सभी जरूरी जानकारी।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Mohsina Bano

Dec 23, 2025

Bihar Board Class 12 Exams 2026

Bihar Board 12th Exams 2026 (Image saurce: Freepik)

Bihar Board Intermediate Exams 2026: बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) ने इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026 का पूरा टाइम टेबल जारी कर दिया है। बोर्ड की ओर से जारी सूचना के मुताबिक, कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 2 फरवरी से शुरू होकर 13 फरवरी, 2026 तक चलेंगी। साइंस आर्ट्स और कॉमर्स के साथ वोकेशनल कोर्स के एग्जाम्स के लिए भी शेड्युल जारी किया है।

Bihar Board Class 12 Exams 2026: दो शिफ्ट में होगी परीक्षा

बिहार बोर्ड की ये एग्जाम्स दिन में दो शिफ्ट में कंडक्ट की जाएंगी। पहली शिफ्ट सुबह 9 बजकर 30 मिनट से दोपहर 12 बजकर 45 मिनट तक होगी। वहीं दूसरी शिफ्ट का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजकर 15 मिनट तक रहेगा। बोर्ड ने स्टूडेंट्स की सुविधा के लिए क्वेशचन पेपर पढ़ने के लिए 15 मिनट का एक्स्ट्रा समय देने का फैसला किया है जिसे, 'कूल ऑफ' पीरियड कहा गया है। इस दौरान स्टूडेंट्स केवल सवाल पढ़ सकेंगे उस दौरान उत्तर लिखने की इजाजत नहीं होगी।

Bihar Board Exams 2026: विषयों की पूरी जानकारी

साइंस स्टूडेंट्स के लिए मुख्य परीक्षाएं बायोलॉजी और गणित से शुरू होंगी। इसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री और हिंदी जैसे विषयों के पेपर होंगे। आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए राजनीति विज्ञान, भूगोल, इतिहास और मनोविज्ञान जैसे विषयों की तारीखें तय की गई हैं। वहीं कॉमर्स स्ट्रीम के छात्र बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, एंटरप्रेन्योरशिप और इकोनॉमिक्स के एग्जाम देंगे। रेगुलर कोर्सेज के साथ ही वोकेशनल विषयों की एग्जाम भी साथ में चलेंगी। इसमें फाउंडेशन कोर्स, रिटेल मैनेजमेंट, हेल्थकेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स,टूरिज्म, ब्यूटी एंड वेलनेस जैसे सब्जेक्ट्स शामिल किया गया है।

जनवरी में होंगे प्रैक्टिकल एग्जाम

बोर्ड ने साफ किया है कि, मुख्य परीक्षा से पहले प्रैक्टिकल यानी प्रायोगिक परीक्षाएं ली जाएंगी। इनका आयोजन 10 जनवरी से 20 जनवरी 2026 के बीच किया जाएगा। स्टूडेंट्स अपनी एग्जाम का पूरा विषयवार प्रोग्राम बिहार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। बोर्ड ने साफ निर्देश दिए हैं कि, एग्जाम सेंटर पर समय का विशेष ध्यान रखा जाए। बोर्ड ने सभी छात्रों को सलाह दी है कि, वे परीक्षा से जुड़ी किसी भी अन्य जानकारी के लिए बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट चेक करते रहें।

Updated on:

23 Dec 2025 06:07 pm

Published on:

23 Dec 2025 06:06 pm

Bihar Board Class 12 Exams 2026: इन तारीखों पर होगी बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षाएं, जानें पूरी जानकारी

