Bihar Board Class 12 Exams 2026: इन तारीखों पर होगी बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षाएं, जानें पूरी जानकारी

बोर्ड ने साफ किया है कि, मुख्य परीक्षा से पहले प्रैक्टिकल यानी प्रायोगिक परीक्षाएं ली जाएंगी। इनका आयोजन 10 जनवरी से 20 जनवरी 2026 के बीच किया जाएगा। स्टूडेंट्स अपनी एग्जाम का पूरा विषयवार प्रोग्राम बिहार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। बोर्ड ने साफ निर्देश दिए हैं कि, एग्जाम सेंटर पर समय का विशेष ध्यान रखा जाए। बोर्ड ने सभी छात्रों को सलाह दी है कि, वे परीक्षा से जुड़ी किसी भी अन्य जानकारी के लिए बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट चेक करते रहें।