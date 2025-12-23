Bihar Board Class 12 Exams 2026: इन तारीखों पर होगी बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षाएं, जानें पूरी जानकारी

Bihar Board 12th Exams 2026 (Image saurce: Freepik)
Bihar Board Intermediate Exams 2026: बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) ने इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026 का पूरा टाइम टेबल जारी कर दिया है। बोर्ड की ओर से जारी सूचना के मुताबिक, कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 2 फरवरी से शुरू होकर 13 फरवरी, 2026 तक चलेंगी। साइंस आर्ट्स और कॉमर्स के साथ वोकेशनल कोर्स के एग्जाम्स के लिए भी शेड्युल जारी किया है।
बिहार बोर्ड की ये एग्जाम्स दिन में दो शिफ्ट में कंडक्ट की जाएंगी। पहली शिफ्ट सुबह 9 बजकर 30 मिनट से दोपहर 12 बजकर 45 मिनट तक होगी। वहीं दूसरी शिफ्ट का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजकर 15 मिनट तक रहेगा। बोर्ड ने स्टूडेंट्स की सुविधा के लिए क्वेशचन पेपर पढ़ने के लिए 15 मिनट का एक्स्ट्रा समय देने का फैसला किया है जिसे, 'कूल ऑफ' पीरियड कहा गया है। इस दौरान स्टूडेंट्स केवल सवाल पढ़ सकेंगे उस दौरान उत्तर लिखने की इजाजत नहीं होगी।
साइंस स्टूडेंट्स के लिए मुख्य परीक्षाएं बायोलॉजी और गणित से शुरू होंगी। इसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री और हिंदी जैसे विषयों के पेपर होंगे। आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए राजनीति विज्ञान, भूगोल, इतिहास और मनोविज्ञान जैसे विषयों की तारीखें तय की गई हैं। वहीं कॉमर्स स्ट्रीम के छात्र बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, एंटरप्रेन्योरशिप और इकोनॉमिक्स के एग्जाम देंगे। रेगुलर कोर्सेज के साथ ही वोकेशनल विषयों की एग्जाम भी साथ में चलेंगी। इसमें फाउंडेशन कोर्स, रिटेल मैनेजमेंट, हेल्थकेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स,टूरिज्म, ब्यूटी एंड वेलनेस जैसे सब्जेक्ट्स शामिल किया गया है।
बोर्ड ने साफ किया है कि, मुख्य परीक्षा से पहले प्रैक्टिकल यानी प्रायोगिक परीक्षाएं ली जाएंगी। इनका आयोजन 10 जनवरी से 20 जनवरी 2026 के बीच किया जाएगा। स्टूडेंट्स अपनी एग्जाम का पूरा विषयवार प्रोग्राम बिहार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। बोर्ड ने साफ निर्देश दिए हैं कि, एग्जाम सेंटर पर समय का विशेष ध्यान रखा जाए। बोर्ड ने सभी छात्रों को सलाह दी है कि, वे परीक्षा से जुड़ी किसी भी अन्य जानकारी के लिए बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट चेक करते रहें।
बड़ी खबरेंView All
शिक्षा
ट्रेंडिंग