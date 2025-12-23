23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

UNIRAJ Result 2025: एमए, एमएससी,एलएलएम सहित कई कोर्सों का रिजल्ट हुआ जारी, सीधे इस लिंक से करें चेक

Uniraj Result 2025 देखने के लिए छात्रों को विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट result.uniraj.ac.in या uniraj.ac.in पर जाना होगा।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Anurag Animesh

Dec 23, 2025

UNIRAJ Result 2025

UNIRAJ Result 2025 Released

UNIRAJ Result 2025 को लेकर अहम अपडेट सामने आ गया है। राजस्थान विश्वविद्यालय (University of Rajasthan) ने शैक्षणिक सत्र 2025 के तहत MA, MSc सहित विभिन्न पोस्टग्रेजुएट और ग्रेजुएट कोर्स के परीक्षा रिजल्ट घोषित कर दिए हैं। इन कोर्सेस में शामिल छात्र अब अपना रिजल्ट और मार्कशीट PDF ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। Uniraj Result 2025 देखने के लिए छात्रों को विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट result.uniraj.ac.in या uniraj.ac.in पर जाना होगा। रिजल्ट चेक करने के लिए Roll Number और Date of Birth की जरुरत होगी।

UNIRAJ Result 2025: मार्कशीट में होंगी ये जानकारियां

छात्र का नाम
रोल नंबर
कोर्स और सेमेस्टर का विवरण
विषयवार/वर्षवार अंक या ग्रेड
कुल अंक और प्रतिशत
पास या फेल की स्थिति
विश्वविद्यालय की आधिकारिक मुहर और हस्ताक्षर

UNIRAJ Result 2025: ऐसे चेक कर पाएंगे रिजल्ट चेक

रिजल्ट के लिए सबसे पहले Uniraj की आधिकारिक वेबसाइट uniraj.ac.in पर जाना होगा।
वेबसाइट के होमपेज पर मौजूद “Results” सेक्शन पर क्लिक करें।
उसके बाद अपने कोर्स और सेमेस्टर के अनुसार रिजल्ट लिंक चुनें।
रोल नंबर और अन्य जरूरी डिटेल्स दर्ज करें।
स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिख जाएगा।
मार्कशीट PDF डाउनलोड करें और प्रिंट आउट सुरक्षित रखें।

UNIRAJ Result 2025

विश्वविद्यालय की ओर से अलग-अलग कोर्स और सेमेस्टर के लिए रिजल्ट लिंक एक्टिव कर दिए गए हैं, जिससे छात्र अपने अंक, ग्रेड और पास/फेल स्टेटस की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

23 Dec 2025 04:31 pm

Hindi News / Education News / UNIRAJ Result 2025: एमए, एमएससी,एलएलएम सहित कई कोर्सों का रिजल्ट हुआ जारी, सीधे इस लिंक से करें चेक

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

RRB Bharti 2025: रेलवे में ग्रुप डी के 22 हजार पदों के लिए शार्ट नोटिस जारी, इस तारीख से कर सकेंगे आवेदन

RRB Bharti 2025
शिक्षा

जानें कितने पढ़ें-लिखे हैं सैयारा एक्टर Ahaan Panday, इस नामी स्कूल से की है पढ़ाई

Ahaan Panday
शिक्षा

RBI Recruitment 2025: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ऑफिसर बनने का बड़ा मौका, बिना परीक्षा होगा चयन

RBI Recruitment 2025
शिक्षा

किसानों के मसीहा कहे जाने वाले Chaudhary Charan Singh के पास थी ये डिग्रियां, वकालत की भी कर चुके थे पढ़ाई

Chaudhary Charan Singh
शिक्षा

UP Home Guard Exam Date: इन तारीखों पर होगी यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा, जान लें एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और सैलरी

UP Home Guard Exam Date
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.