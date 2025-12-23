UNIRAJ Result 2025: एमए, एमएससी,एलएलएम सहित कई कोर्सों का रिजल्ट हुआ जारी, सीधे इस लिंक से करें चेक

UNIRAJ Result 2025 को लेकर अहम अपडेट सामने आ गया है। राजस्थान विश्वविद्यालय (University of Rajasthan) ने शैक्षणिक सत्र 2025 के तहत MA, MSc सहित विभिन्न पोस्टग्रेजुएट और ग्रेजुएट कोर्स के परीक्षा रिजल्ट घोषित कर दिए हैं। इन कोर्सेस में शामिल छात्र अब अपना रिजल्ट और मार्कशीट PDF ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। Uniraj Result 2025 देखने के लिए छात्रों को विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट result.uniraj.ac.in या uniraj.ac.in पर जाना होगा। रिजल्ट चेक करने के लिए Roll Number और Date of Birth की जरुरत होगी।