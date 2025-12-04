Pravasi Rajasthani Diwas: वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रवासी राजस्थानी अधिकारियों से जुड़े सीएम भजनलाल, प्रदेश के विकास के लिए मांगे सुझाव

मुख्यमंत्री गुरुवार को सीएम निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रवासी राजस्थानी अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। पर्यटन, ऊर्जा, उद्योग, पानी और बिजली जैसे क्षेत्रों में यहां विशाल संभावनाएं हैं। सीएम ने बताया कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में 35 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए, जिनमें से 7 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स की ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है।