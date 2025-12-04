4 दिसंबर 2025,

जयपुर

Pravasi Rajasthani Diwas: वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रवासी राजस्थानी अधिकारियों से जुड़े सीएम भजनलाल, प्रदेश के विकास के लिए मांगे सुझाव

Pravasi Rajasthani Diwas: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान आज विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है और राज्य सरकार की मंशा है कि प्रदेश की इस प्रगति यात्रा में प्रवासी राजस्थानियों की सक्रिय भागीदारी हो।

जयपुर

image

Kamal Mishra

Dec 04, 2025

CM Bhajanlal Sharma

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (फोटो-@BhajanlalBjp)

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान तेज गति से प्रगति कर रहा है और इस विकास यात्रा में प्रवासी राजस्थानियों को महत्वपूर्ण साझेदार बनाया जा रहा है। उन्होंने 10 दिसंबर को होने वाले प्रवासी राजस्थानी दिवस के लिए देशभर में तैनात राजस्थानी मूल के अखिल भारतीय एवं केंद्रीय सेवा अधिकारियों को आमंत्रित किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य को निवेश का हब बनाने में इन अधिकारियों की भूमिका निर्णायक है, इसलिए उनके अनुभव और सुझाव प्रदेश के लिए अत्यंत मूल्यवान हैं।

वीडियो कॉन्फ्रेंस में अधिकारियों से सीधा संवाद

मुख्यमंत्री गुरुवार को सीएम निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रवासी राजस्थानी अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। पर्यटन, ऊर्जा, उद्योग, पानी और बिजली जैसे क्षेत्रों में यहां विशाल संभावनाएं हैं। सीएम ने बताया कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में 35 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए, जिनमें से 7 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स की ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है।

अधिकारियों से निवेश को बढ़ावा देने की अपील

मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि अन्य राज्यों में पदस्थापित राजस्थानी मूल के अधिकारी अपनी जन्मभूमि से गहरा जुड़ाव रखते हैं और अपने-अपने क्षेत्रों में नवाचार के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अधिकारियों से अपील की कि वे प्रवासी राजस्थानी उद्यमियों और निवेशकों को राजस्थान में निवेश के लिए प्रेरित करें तथा 10 दिसंबर के कार्यक्रम में शामिल होकर अपने सुझाव दें।

विश्वभर में चमकी प्रवासी राजस्थानियों की पहचान

सीएम ने कहा कि मेहनत और उद्यमशीलता से प्रवासी राजस्थानियों ने विश्व मंच पर अलग पहचान बनाई है। राज्य सरकार उन्हें मातृभूमि से जोड़ने के लिए लगातार काम कर रही है और इसी उद्देश्य से प्रवासी राजस्थानी विभाग भी गठित किया गया है। उन्होंने कहा कि आगामी कार्यक्रम राज्य में निवेश आकर्षित करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा।

अधिकारियों ने की पहल की सराहना

बैठक में जुड़े अधिकारियों ने कहा कि राजस्थान उनकी जन्मभूमि है और राज्य सरकार द्वारा निवेश बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयास ऐतिहासिक हैं। उन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, निवेश अनुकूल नीतियों, सिंगल विंडो सिस्टम की मजबूती, पर्यटन की ब्रांडिंग, लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग, टेक्सटाइल, इको-टूरिज्म और शहरी विकास पर कई सुझाव दिए।

कई वरिष्ठ अधिकारी बैठक में जुड़े

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े अधिकारियों में मनोज जोशी, विवेक भारद्वाज, बाबूलाल मीणा, अंजू शर्मा, ओ.पी. गुप्ता, तन्मय कुमार, सुनील पालीवाल, नरेश पाल गंगवार सहित कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

खबर शेयर करें:

