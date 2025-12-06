एयरलाइंस पर साइबर अटैक का खतरा, अब तक 800 फ्लाइट्स प्रभावित, एक्सपर्ट बोले- जीपीएस स्पूफिंग को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा

उन्होंने कहा कि राहत की बात यह है कि हवाई अड्डों पर अभी भी पुराने और भरोसेमंद नेविगेशन सिस्टम वीओआर, डीएमई शुरू हैं। इन्हीं बैकअप सिस्टम की वजह से किसी उड़ान के संचालन पर सीधा असर नहीं पड़ा है। यह बैकअप व्यवस्था ही वह दीवार साबित हुई, जिसने किसी बड़े हादसे को होने से रोक लिया। लेकिन भविष्य में यह खतरा और भी बढ़ सकता है। जिसके लिए हमें अपडेट होने की बेहद जरूरत है।