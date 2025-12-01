क्षमता से ज्यादा बच्चे स्कूल लेकर जा रही थी बालवाहिनियां, जजों ने पकड़ा, हुई सीज कार्रवाई और चालान, मची हलचल

विधिक सेवा प्राधिकरण की टीम ने साफ कहा कि स्कूल वाहिनियों में बढ़ रही मनमानी बच्चों की जान से खिलवाड़ है। इसलिए यह अभियान बड़े पैमाने पर लगातार चलाया जाएगा। बच्चों की सुरक्षा से जुड़े नियमों में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान अभिभावकों ने भी राहत महसूस की और कहा कि ऐसे अभियानों की जरूरत लंबे समय से थी। कई बार वे खुद शिकायत करते हैं कि वैन चालक बच्चों की क्षमता से ज्यादा सीटें भर देते हैं और तेज रफ्तार में वाहन चलाते हैं। मोबाइल मजिस्ट्रेटों ने कहा कि हर वाहन की गहन जांच की जाए। जो वैनें नियमों के अनुरूप मिलीं, उन्हें आगे जाने दिया गया। जबकि नियमों की अवहेलना करने वाली वाहिनियों को सीज कर थाने भिजवाया गया।