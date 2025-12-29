29 दिसंबर 2025,

सोमवार

जयपुर

CM Bhajanlal Sharma: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सुरक्षा में चूक, जगतपुरा में काफिले में घुसा युवक, गिरफ्तार

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सुरक्षा में एक बार फिर चूक सामने आई है। जगतपुरा में काफिले के गुजरने के दौरान एक युवक सड़क पर आ गया।

जयपुर

image

Rakesh Mishra

Dec 29, 2025

फाइल फोटो- पत्रिका

जयपुर। जगतपुरा क्षेत्र में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के काफिले की सुरक्षा में एक बार फिर चूक सामने आई है। इस बार काफिले के गुजरने के दौरान एक मंदबुद्धि युवक अचानक सड़क पर आ गया। मौके पर तैनात पुलिसकर्मी ने तुरंत युवक को सड़क से हटा दिया, जिसके बाद मुख्यमंत्री का काफिला कुछ ही पलों में वहां से सुरक्षित निकल गया।

शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार

घटना के बाद पुलिस ने युवक के मेडिकल दस्तावेजों की तस्दीक की। इसके बाद उसे शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया। गौरतलब है कि इससे पहले गत वर्ष दिसंबर में भी जगतपुरा में मुख्यमंत्री के काफिले में एक कार घुस आई थी। उस हादसे में कार चालक और सड़क पर ड्यूटी पर तैनात एक थानेदार की मौत हो गई थी, जबकि काफिले की गाड़ियां आपस में टकराने से कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे।

पहले भी हुई चूक

हाल ही में भरतपुर में भी मुख्यमंत्री की सुरक्षा में चूक सामने आई थी। शनिवार को भरतपुर के लुधवाई, सेवर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने गुरु संतरामदास महाराज की पार्थिव देह पर पुष्पांजलि अर्पित कर लौट रहे थे। उसी दौरान मंदिर के बाहर एक युवक सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए उनके नजदीक पहुंच गया। हालांकि सीएम सिक्योरिटी ने समय रहते युवक को पकड़ लिया और स्थिति को संभाल लिया।

इससे पहले 31 जुलाई 2025 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को दिल्ली से फलोदी ले जा रहे चार्टर विमान की गलत लैडिंग हुई थी। फाल्कन-2000 विमान को फलोदी वायुसेना स्टेशन पर उतरना था, लेकिन पायलटों की गलती से यह करीब पांच किलोमीटर दूर स्थित फलोदी शहर की सिविल एयरस्ट्रिप पर उतर गया था। वायुसेना स्टेशन सैन्य क्षेत्र में स्थित है, जबकि सिविल एयरस्ट्रिप आम उपयोग की है। इस घटना ने भी मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए थे।

खबर शेयर करें:

कोटा न्यूज़

Updated on:

29 Dec 2025 08:00 pm

Published on:

29 Dec 2025 07:59 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / CM Bhajanlal Sharma: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सुरक्षा में चूक, जगतपुरा में काफिले में घुसा युवक, गिरफ्तार

