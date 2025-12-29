CM Bhajanlal Sharma: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सुरक्षा में चूक, जगतपुरा में काफिले में घुसा युवक, गिरफ्तार

इससे पहले 31 जुलाई 2025 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को दिल्ली से फलोदी ले जा रहे चार्टर विमान की गलत लैडिंग हुई थी। फाल्कन-2000 विमान को फलोदी वायुसेना स्टेशन पर उतरना था, लेकिन पायलटों की गलती से यह करीब पांच किलोमीटर दूर स्थित फलोदी शहर की सिविल एयरस्ट्रिप पर उतर गया था। वायुसेना स्टेशन सैन्य क्षेत्र में स्थित है, जबकि सिविल एयरस्ट्रिप आम उपयोग की है। इस घटना ने भी मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए थे।