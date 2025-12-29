अरावली में अवैध खनन पर जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 2 एक्सकवेटर मशीनों सहित कुल 16 वाहन जब्त

अरावली पर्वतमाला क्षेत्र में अवैध खनन व खनिजों के अवैध परिवहन पर प्रभावी रोक लगाने के उद्देश्य से जयपुर जिला प्रशासन ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई की है। जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देश पर चलाए जा रहे संयुक्त अभियान के तहत जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में एक साथ दबिश देकर अवैध गतिविधियों में लिप्त 2 एक्सकवेटर मशीनों सहित कुल 16 वाहनों को जब्त किया गया।