अरावली में अवैध खनन पर जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 2 एक्सकवेटर मशीनों सहित कुल 16 वाहन जब्त

अरावली पर्वतमाला क्षेत्र में अवैध खनन व खनिजों के अवैध परिवहन पर प्रभावी रोक लगाने के उद्देश्य से जयपुर जिला प्रशासन ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई की है। जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देश पर चलाए जा रहे संयुक्त अभियान के तहत जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में एक साथ दबिश देकर अवैध गतिविधियों में लिप्त 2 एक्सकवेटर मशीनों सहित कुल 16 वाहनों को जब्त किया गया।
खनिज अभियंता श्याम चौधरी ने बताया कि जिला प्रशासन, खनिज विभाग व पुलिस विभाग की संयुक्त टीमों ने समन्वित कार्रवाई करते हुए अवैध खनन व परिवहन में प्रयुक्त भारी मशीनरी और वाहनों को कब्जे में लिया। इस कार्रवाई से अवैध खनन माफिया में हड़कंप मच गया।
पुलिस थाना खोड़ा विश्ल क्षेत्र के ग्राम बावड़ी, तहसील कालवाड़ में चूनाई पत्थर का अवैध खनन करते हुए मौके से दो एक्सकवेटर मशीनें व तीन ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त की गईं। वहीं शिवदासपुरा थाना क्षेत्र में बजरी के अवैध परिवहन में संलग्न एक डंपर तथा चूनाई पत्थर के अवैध परिवहन में प्रयुक्त दो ट्रैक्टर-ट्रॉली पकड़ी गईं।
इसी प्रकार कोटखावदा थाना क्षेत्र में चूनाई पत्थर का अवैध परिवहन करते हुए दो ट्रैक्टर-ट्रॉली व फागी थाना क्षेत्र में एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त किया गया। मोखमपुरा थाना क्षेत्र में बजरी के अवैध परिवहन में दो ट्रैक्टर-ट्रॉली व चूनाई पत्थर के अवैध परिवहन में प्रयुक्त एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को कार्रवाई के दौरान कब्जे में लिया गया।
इसके अतिरिक्त गलता गेट थाना क्षेत्र में चूनाई पत्थर का अवैध परिवहन करते हुए एक ट्रैक्टर-ट्रॉली व पुनः खोड़ा विश्ल थाना क्षेत्र में बजरी का अवैध परिवहन करते हुए एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त किया गया।
