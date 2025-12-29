29 दिसंबर 2025,

सोमवार

अवैध खनन पर सख्ती, 15 जनवरी तक चलेगा विशेष संयुक्त अभियान

बैठक में जिला कलक्टर ने उपखण्ड-वार संयुक्त दलों के गठन की जानकारी देते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि जिले में अवैध खनन के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई जाए।

जयपुर

image

Vijay Sharma

Dec 29, 2025

अरावली संरक्षण को लेकर राज्य सरकार का सख़्त रुख (Photo - पत्रिका फ़ाइल )

अरावली पर्वतमाला की पारिस्थितिकीय महत्ता, मरुस्थलीकरण पर रोक, जैव विविधता संरक्षण व भू-जल पुनर्भरण में इसकी अहम भूमिका को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने अवैध खनन के विरुद्ध सख़्त कदम उठाए हैं। इसी क्रम में अरावली क्षेत्र के जिलों में 15 जनवरी 2026 तक विशेष संयुक्त अभियान शुरू किया गया है।

यह अभियान खान, वन व पर्यावरण, राजस्व, पुलिस तथा परिवहन विभागों के संयुक्त सहयोग से संचालित किया जाएगा। जयपुर जिला भी अरावली क्षेत्र में शामिल होने के कारण अभियान की प्रभावी क्रियान्विति करने के उद्देश्य से जिला कलक्टर कार्यालय में जयपुर जिला स्तरीय खनिज विकास, पर्यावरण संरक्षण व अवैध खनन निगरानी समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने की।

बैठक में जिला कलक्टर ने उपखण्ड-वार संयुक्त दलों के गठन की जानकारी देते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि जिले में अवैध खनन के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई जाए। उन्होंने हरड़ी, हरद्यानपुरा, कुथाड़ा, घाटा, साईवाड़, महेशवास, खोरसीना, आँधी सहित अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में अभियान के दौरान कठोर, त्वरित व प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

डॉ. सोनी ने अवैध खनन की रोकथाम व सतत निगरानी के लिए ड्रोन सहित नवीनतम तकनीकों के अधिकतम उपयोग पर विशेष बल दिया तथा सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।

