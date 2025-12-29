अवैध खनन पर सख्ती, 15 जनवरी तक चलेगा विशेष संयुक्त अभियान

यह अभियान खान, वन व पर्यावरण, राजस्व, पुलिस तथा परिवहन विभागों के संयुक्त सहयोग से संचालित किया जाएगा। जयपुर जिला भी अरावली क्षेत्र में शामिल होने के कारण अभियान की प्रभावी क्रियान्विति करने के उद्देश्य से जिला कलक्टर कार्यालय में जयपुर जिला स्तरीय खनिज विकास, पर्यावरण संरक्षण व अवैध खनन निगरानी समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने की।