Jaipur Building: जयपुर में निर्माणाधीन 5 मंजिला इमारत में आई दरारें, इलाके में मचा हड़कंप; प्रशासन ने खाली कराया पूरा इलाका

बिल्डिंग में लगाया गया क्रेन का सहारा (फोटो-पत्रिका)
जयपुर। मालवीय नगर सेक्टर-9 में शनिवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब निर्माणाधीन पांच मंजिला इमारत में अचानक बड़ी दरारें दिखाई देने लगीं। अमित भारद्वाज पेट्रोल पंप के सामने बन रही इस बिल्डिंग की दीवारों पर दरारें पड़ते ही स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी प्रशासन को दी। शिकायत मिलते ही नगर निगम, जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) और सिविल डिफेंस की टीमें तत्काल मौके पर पहुंच गईं।
प्रारंभिक जांच में पता चला कि बिल्डिंग के बेसमेंट में मिट्टी धंसने के कारण पूरी संरचना अस्थिर हो गई, जिससे ऊपरी मंजिलों तक दरारें फैल गईं। स्थिति को गंभीर देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन आसपास की इमारतों को खाली करवाया। क्षेत्र में मौजूद लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया और संभावित खतरे को देखते हुए सड़क पर चलने वाले ट्रैफिक को भी दूसरी ओर डायवर्ट कर दिया गया।
इमारत के ढहने की आशंका के बीच इसे सहारा देने के लिए मौके पर दो बड़ी क्रेन लगाई गई हैं। अधिकारियों का मानना है कि संरचना बेहद कमजोर स्थिति में पहुंच चुकी है और निरीक्षण के बाद आवश्यकता पड़ने पर इसे पूरी तरह गिराया भी जा सकता है।
स्थानीय भाजपा नेता और पूर्व महिला आयोग अध्यक्ष सुमन शर्मा ने घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने कहा कि समय रहते समस्या पकड़ में आ गई, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। जेडीए और नगर निगम की संयुक्त टीम बिल्डिंग की तकनीकी जांच कर रही है।
जानकारी सामने आई है कि यह निर्माण बिना नक्शा मंजूरी के किया जा रहा था। बेसमेंट, ग्राउंड और पांच मंजिलों वाली इस इमारत के बिल्कुल पास 'अग्रवाल ईएनटी हॉस्पिटल' संचालित है, जबकि सामने पेट्रोल पंप और बगल में एक कॉमर्शियल बिल्डिंग मौजूद है। ऐसे में प्रशासन अतिरिक्त सतर्कता बरत रहा है ताकि आसपास की अन्य इमारतों को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचे।
