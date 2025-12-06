Jaipur Building: जयपुर में निर्माणाधीन 5 मंजिला इमारत में आई दरारें, इलाके में मचा हड़कंप; प्रशासन ने खाली कराया पूरा इलाका

प्रारंभिक जांच में पता चला कि बिल्डिंग के बेसमेंट में मिट्टी धंसने के कारण पूरी संरचना अस्थिर हो गई, जिससे ऊपरी मंजिलों तक दरारें फैल गईं। स्थिति को गंभीर देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन आसपास की इमारतों को खाली करवाया। क्षेत्र में मौजूद लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया और संभावित खतरे को देखते हुए सड़क पर चलने वाले ट्रैफिक को भी दूसरी ओर डायवर्ट कर दिया गया।