Jaipur: जयपुर में सड़क खुदाई के दौरान भूमिगत गैस लाइन कटी, जान बचाने के लिए भागे लोग, इलाके में दहशत

लीकेज होने के बाद रोका गया यातायात। फोटो- पत्रिका
कालवाड़। कालवाड़ रोड पर शनिवार को करधनी में नौ दुकान के पास जेसीबी की खुदाई ने लोगों के दिलों की धड़कनें तेज कर दीं। पानी की लाइन के लिए जेसीबी से खोदी गई सड़क में भूमिगत रसोई गैस पाइप कट गई और गैस लीकेज होते ही आसपास का माहौल भय और दहशत भरा हो गया।
लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। पुलिस और तकनीकी टीम ने तुरन्त मोर्चा संभाला और सड़क मार्ग बंद कर वाहनों को डायवर्ट किया व गैस सप्लाई को कंट्रोल किया। करीब डेढ़ घंटे की मेहनत के बाद स्थिति नियंत्रण में आई। इसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली।
करधनी थानाधिकारी सवाईसिंह तंवर ने बताया कि कालवाड़ रोड करधनी में नौ दुकान के पास जयपुर की तरफ वाली रोड पर सड़क की खुदाई करते समय जेसीबी से भूमिगत रसोई गैस लाइन कट गई। गैस पाइप लाइन से लीकेज होते ही इसके प्रेशर और बदबू से लोगों में अफरा-तफरी मच गई। सूचना पर तत्काल करधनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कालवाड़ रोड पर दोनों तरफ से वाहनों की आवाजाही दूर से रुकवाकर यातायात को अन्य मार्ग से डायवर्ट करवाया। इसके बाद नियंत्रण कक्ष से गैस की सप्लाई को बंद करवाया।
पुलिस सूचना पर गैस कंपनी के इंजीनियर और तकनीकी टीम मौके पर पहुंची और करीब डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद गैस लाइन के लीकेज को दुरुस्त करवाया। इसके बाद कालवाड़ रोड पर वाहनों की आवाजाही सुचारू हुई। क्षेत्र के लोगों ने बताया कि आए दिन सड़क की खुदाई के दौरान गैस पाइप लाइन लीकेज होने की घटना से लोग दहशत में हैं, लेकिन इस ओर प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है।
इस साल कालवाड़ रोड पर चार बार गैस लीकेज होने की घटनाएं हो चुकी हैं। कालवाड़ रोड करधनी क्षेत्र में शेखावत मार्ग, इसके बाद कालवाड़ रोड हाथोज के पास, फिर नौ दुकान के पास और अब फिर इसी जगह भूमिगत रसोई गैस लाइन के लीकेज होने की घटना हुई है।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग