जयपुर

Jaipur: जयपुर में सड़क खुदाई के दौरान भूमिगत गैस लाइन कटी, जान बचाने के लिए भागे लोग, इलाके में दहशत

कालवाड़ रोड पर शनिवार को जेसीबी से खुदाई के दौरान भूमिगत रसोई गैस लाइन कटने से अफरा-तफरी मच गई। अचानक हुए गैस लीकेज से लोग जान बचाने के लिए इधर–उधर दौड़े और करीब डेढ़ घंटे बाद स्थिति नियंत्रण में आ सकी।

जयपुर

image

Rakesh Mishra

Dec 06, 2025

Underground LPG Pipe Cut
Play video

लीकेज होने के बाद रोका गया यातायात। फोटो- पत्रिका

कालवाड़। कालवाड़ रोड पर शनिवार को करधनी में नौ दुकान के पास जेसीबी की खुदाई ने लोगों के दिलों की धड़कनें तेज कर दीं। पानी की लाइन के लिए जेसीबी से खोदी गई सड़क में भूमिगत रसोई गैस पाइप कट गई और गैस लीकेज होते ही आसपास का माहौल भय और दहशत भरा हो गया।

वाहनों को डायवर्ट किया

लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। पुलिस और तकनीकी टीम ने तुरन्त मोर्चा संभाला और सड़क मार्ग बंद कर वाहनों को डायवर्ट किया व गैस सप्लाई को कंट्रोल किया। करीब डेढ़ घंटे की मेहनत के बाद स्थिति नियंत्रण में आई। इसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली।

करधनी थानाधिकारी सवाईसिंह तंवर ने बताया कि कालवाड़ रोड करधनी में नौ दुकान के पास जयपुर की तरफ वाली रोड पर सड़क की खुदाई करते समय जेसीबी से भूमिगत रसोई गैस लाइन कट गई। गैस पाइप लाइन से लीकेज होते ही इसके प्रेशर और बदबू से लोगों में अफरा-तफरी मच गई। सूचना पर तत्काल करधनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कालवाड़ रोड पर दोनों तरफ से वाहनों की आवाजाही दूर से रुकवाकर यातायात को अन्य मार्ग से डायवर्ट करवाया। इसके बाद नियंत्रण कक्ष से गैस की सप्लाई को बंद करवाया।

डेढ़ घंटे बाद मिली राहत

पुलिस सूचना पर गैस कंपनी के इंजीनियर और तकनीकी टीम मौके पर पहुंची और करीब डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद गैस लाइन के लीकेज को दुरुस्त करवाया। इसके बाद कालवाड़ रोड पर वाहनों की आवाजाही सुचारू हुई। क्षेत्र के लोगों ने बताया कि आए दिन सड़क की खुदाई के दौरान गैस पाइप लाइन लीकेज होने की घटना से लोग दहशत में हैं, लेकिन इस ओर प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है।

इस वर्ष चार बार हो चुकी घटना

इस साल कालवाड़ रोड पर चार बार गैस लीकेज होने की घटनाएं हो चुकी हैं। कालवाड़ रोड करधनी क्षेत्र में शेखावत मार्ग, इसके बाद कालवाड़ रोड हाथोज के पास, फिर नौ दुकान के पास और अब फिर इसी जगह भूमिगत रसोई गैस लाइन के लीकेज होने की घटना हुई है।

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur: जयपुर में सड़क खुदाई के दौरान भूमिगत गैस लाइन कटी, जान बचाने के लिए भागे लोग, इलाके में दहशत

