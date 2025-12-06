Jaipur: जयपुर में सड़क खुदाई के दौरान भूमिगत गैस लाइन कटी, जान बचाने के लिए भागे लोग, इलाके में दहशत

करधनी थानाधिकारी सवाईसिंह तंवर ने बताया कि कालवाड़ रोड करधनी में नौ दुकान के पास जयपुर की तरफ वाली रोड पर सड़क की खुदाई करते समय जेसीबी से भूमिगत रसोई गैस लाइन कट गई। गैस पाइप लाइन से लीकेज होते ही इसके प्रेशर और बदबू से लोगों में अफरा-तफरी मच गई। सूचना पर तत्काल करधनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कालवाड़ रोड पर दोनों तरफ से वाहनों की आवाजाही दूर से रुकवाकर यातायात को अन्य मार्ग से डायवर्ट करवाया। इसके बाद नियंत्रण कक्ष से गैस की सप्लाई को बंद करवाया।