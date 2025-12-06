6 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हनुमानगढ़

Hanumangarh Accident: 15 दिन पहले हुई सगाई, ससुर के साथ घर लौट रहा था दामाद, सड़क हादसे में दोनों की मौत

Road Accident In Hanumangarh: हनुमानगढ़ जिले के संगरिया क्षेत्र में मोटरसाइकिल हादसे ने दो परिवारों को गहरे शोक में डुबो दिया। निराश्रित गोवंश को बचाने के प्रयास में ससुर-दामाद की मौके पर ही मौत हो गई।

less than 1 minute read
Google source verification

हनुमानगढ़

image

Rakesh Mishra

Dec 06, 2025

Road accident, road accident in Hanumangarh, road accident in Rajasthan, bike accident, bike accident in Hanumangarh, bike accident in Rajasthan, death of father-in-law and son-in-law, death of father-in-law and son-in-law in Hanumangarh, death of father-in-law and son-in-law in Rajasthan

मृतक जगसीर सिंह और अरपिंद्र सिंह। फाइल फोटो- पत्रिका

हनुमानगढ़। जिले के संगरिया क्षेत्र के गांव बोलावाली के पास दर्दनाक सड़क हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब मोटरसाइकिल सवार दोनों व्यक्ति नाथवाना से अपने गांव लौट रहे थे। ससुर-दामाद की मौत से दोनों परिवारों में कोहराम मच गया।

मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर गिरी

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार वार्ड दो बोलावाली गांव के निवासी जगसीर सिंह पुत्र सुखदेव सिंह और उनका दामाद गांव सरावाबोदला मलोट (पंजाब) निवासी अरपिंद्र सिंह पुत्र जगदेव सिंह मोटरसाइकिल पर सवार होकर घर लौट रहे थे। जैसे ही वे बोलावाली के निकट पहुंचे तभी अचानक सड़क पर निराश्रित गोवंश आ गया। पशु को बचाने के प्रयास में मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर गिर गई, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।

परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

हादसे के बाद दोनों शवों को संगरिया के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। इस संबंध में मृतक के रिश्तेदार गांव बोलावाली निवासी रोशन सिंह पुत्र सरजीत सिंह ने पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस ने पोस्टमॉर्टम कर शव सुपुर्द कर दिया। वहीं परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया।

यह वीडियो भी देखें

जानकारी में आया कि मृतक अरपिंद्र की 15 दिन पहले ही सगाई हुई थी। वह हलवाई का काम करता था। पंजाब से इधर काम पर आने के दौरान वह बोलावाली अपने ससुर के साथ ससुराल में ठहरने व परिजनों से मिलने आ गया, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था।

ये भी पढ़ें

Car-Dumper Accident: राजस्थान में चलती कार का टायर फटा, डिवाइडर पार कर डंपर से भिड़ंत, 10 दिन की मासूम सहित 2 की मौत
झुंझुनू
Car-Dumper Accident, Car-Dumper Accident Jhunjhunu, Car-Dumper Accident in Rajasthan, Two killed in Jhunjhunu, Two killed in Rajasthan, Jhunjhunu Accident, Rajasthan Accident

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

accident

accident death

big accident in Rajasthan

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

06 Dec 2025 06:11 pm

Published on:

06 Dec 2025 06:08 pm

Hindi News / Rajasthan / Hanumangarh / Hanumangarh Accident: 15 दिन पहले हुई सगाई, ससुर के साथ घर लौट रहा था दामाद, सड़क हादसे में दोनों की मौत

बड़ी खबरें

View All

हनुमानगढ़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

64 नए आधार सेवा केंद्र खोलने का प्रस्ताव सिरे चढ़े तो लोगों को मिले राहत

हनुमानगढ़. जिले में आधार सेवा केंद्रों के हालात बहुत खराब हो रहे हैं। स्थिति यह है कि वर्तमान में पूरे जिले में केवल 29 आधार सेवा केंद्रों का संचालन हो रहा है। इसमें से कुछ तो ऐसे हैं जो कई महीनों से बंद थे। दिल्ली से स्वीकृति मिलने के बाद इनका संचालन अब दोबारा शुरू किया गया है।
हनुमानगढ़

राजस्थान में बॉर्डर पार से आई 15 करोड़ की हेरोइन, चायनीज पिस्टल के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार; मोबाइल जांच से खुले कई राज

Hanumangarh-heroin-case
हनुमानगढ़

बॉर्डर पार से मंगवाई 15 करोड़ की हेरोइन व पिस्टल, राजस्थान में सप्लाई से पहले गिरफ्तार

Heroin and pistol worth Rs 15 crores were brought from across the border, but they were arrested before they could be supplied in Rajasthan
हनुमानगढ़

हनुमानगढ़. भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (बीबीएमबी) की बैठक बुधवार को हुई। वर्चुअल बैठक में जल संसाधन विभाग हनुमानगढ़ के मुख्य अभियंता प्रदीप रुस्तगी ने राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया।

हनुमानगढ़: नहर मेें प्रवाहित हो रहा पानी।
हनुमानगढ़

Motivational Story: पति-पत्नी दोनों दिव्यांग, फिर भी संघर्षों से नहीं मानी हार, समय से पहले पूरा किया SIR का काम

International Disability Day Special, BLO, BLO Couple, SIR, SIR Work, SIR Work in Rajasthan, Hanumangarh News
हनुमानगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.