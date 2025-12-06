Hanumangarh Accident: 15 दिन पहले हुई सगाई, ससुर के साथ घर लौट रहा था दामाद, सड़क हादसे में दोनों की मौत

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार वार्ड दो बोलावाली गांव के निवासी जगसीर सिंह पुत्र सुखदेव सिंह और उनका दामाद गांव सरावाबोदला मलोट (पंजाब) निवासी अरपिंद्र सिंह पुत्र जगदेव सिंह मोटरसाइकिल पर सवार होकर घर लौट रहे थे। जैसे ही वे बोलावाली के निकट पहुंचे तभी अचानक सड़क पर निराश्रित गोवंश आ गया। पशु को बचाने के प्रयास में मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर गिर गई, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।