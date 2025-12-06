Hanumangarh Accident: 15 दिन पहले हुई सगाई, ससुर के साथ घर लौट रहा था दामाद, सड़क हादसे में दोनों की मौत

मृतक जगसीर सिंह और अरपिंद्र सिंह। फाइल फोटो- पत्रिका
हनुमानगढ़। जिले के संगरिया क्षेत्र के गांव बोलावाली के पास दर्दनाक सड़क हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब मोटरसाइकिल सवार दोनों व्यक्ति नाथवाना से अपने गांव लौट रहे थे। ससुर-दामाद की मौत से दोनों परिवारों में कोहराम मच गया।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार वार्ड दो बोलावाली गांव के निवासी जगसीर सिंह पुत्र सुखदेव सिंह और उनका दामाद गांव सरावाबोदला मलोट (पंजाब) निवासी अरपिंद्र सिंह पुत्र जगदेव सिंह मोटरसाइकिल पर सवार होकर घर लौट रहे थे। जैसे ही वे बोलावाली के निकट पहुंचे तभी अचानक सड़क पर निराश्रित गोवंश आ गया। पशु को बचाने के प्रयास में मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर गिर गई, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।
हादसे के बाद दोनों शवों को संगरिया के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। इस संबंध में मृतक के रिश्तेदार गांव बोलावाली निवासी रोशन सिंह पुत्र सरजीत सिंह ने पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस ने पोस्टमॉर्टम कर शव सुपुर्द कर दिया। वहीं परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया।
यह वीडियो भी देखें
जानकारी में आया कि मृतक अरपिंद्र की 15 दिन पहले ही सगाई हुई थी। वह हलवाई का काम करता था। पंजाब से इधर काम पर आने के दौरान वह बोलावाली अपने ससुर के साथ ससुराल में ठहरने व परिजनों से मिलने आ गया, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था।
बड़ी खबरेंView All
हनुमानगढ़
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग