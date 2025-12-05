5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हनुमानगढ़

राजस्थान में बॉर्डर पार से आई 15 करोड़ की हेरोइन, चायनीज पिस्टल के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार; मोबाइल जांच से खुले कई राज

Hanumangarh Heroin Case: राजस्थान में नशे और हथियारों का नेटवर्क किस कदर गहराई तक फैल चुका है, इसका ताजा उदाहरण राजस्थान के हनुमानगढ़ में सामने आया है।

2 min read
Google source verification

हनुमानगढ़

image

Anil Prajapat

Dec 05, 2025

Hanumangarh-heroin-case

पुलिस गिरफ्त में दोनों तस्कर। फोटो: पत्रिका

हनुमानगढ़। राजस्थान में नशे और हथियारों का नेटवर्क किस कदर गहराई तक फैल चुका है, इसका ताजा उदाहरण राजस्थान के हनुमानगढ़ में सामने आया है। लग्जरी कार से गुरुवार को तीन किलो आठ ग्राम हेरोइन और चीन निर्मित पिस्टल बरामद होना इस बात का संकेत है कि विदेशी हैंडलर्स और गैंगस्टर्स तक जुड़े तस्कर अब खुलेआम सक्रिय हैं।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में करोड़ों की कीमत वाली यह खेप बताती है कि सीमावर्ती इलाकों से नशे की सप्लाई लगातार बढ़ रही है और स्थानीय स्तर पर अपराधी गिरोहों का नेटवर्क और मजबूत होता जा रहा है। इस बार तस्करों की बॉर्डर पार से मंगवाई गई हेरोइन की खेप की राजस्थान में सप्लाई करने का प्लान जिला पुलिस ने फेल कर दिया।

जिला विशेष टीम सेक्टर हनुमानगढ़ एवं संगरिया थाना पुलिस ने दो जनों को तीन किलो आठ ग्राम हेरोइन तथा दो विदेशी पिस्टल सहित गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में से एक पंजाब का तथा दूसरा भरतपुर जिले का है। पुलिस अधीक्षक हरीशंकर यादव ने बताया कि जब्त हेरोइन की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 15 करोड़ रुपए है। तस्करी के आरोप में भूपेन्द्र सिंह (43) पुत्र अवतार सिंह ढिल्लो निवासी भगवानगढ़, जिला बठिंडा, पंजाब तथा नासिर (23) पुत्र तैयब मेव निवासी गांव जहातली, जिला डीग भरतपुर को गिरफ्तार किया गया है।

दोनों आरोपियों के खिलाफ कई केस दर्ज

आरोपी भूपेन्द्र के खिलाफ पंजाब व राजस्थान के विभिन्न थानों में चोरी, नकबजनी, आर्म्स एक्ट के आधा दर्जन मामले दर्ज हैं। आरोपी नासिर के खिलाफ चोरी, लूट, हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के दर्जनों मामले दर्ज हैं। आरोपी अंतरराज्यीय चोर गिरोह का सदस्य है। आरोपियों से हेरोइन की सप्लाई व खरीद के नेटवर्क के संबंध में पूछताछ की जा रही है।

विदेशी हैंडलर्स से संपर्क

एसपी यादव ने बताया कि दोनों आरोपी विदेशी हैंडलर्स से संपर्क में थे। पुलिस पिछले डेढ़ माह से निगरानी कर रही थी। पंजाब के हरिके क्षेत्र से दोनों ने हेरोइन की सप्लाई ली थी। सप्लायर के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। मोबाइल चेक किए तो पता चला कि आरोपी लगातार विदेशी नंबरों पर कॉल करते थे। उनके मोबाइल में विदेशी नंबरों की डिटेल भी मिली है।

गैंगस्टर्स कनेक्शन की पड़ताल

एसपी ने बताया कि गैंगस्टर्स से उनके कनेक्शन की पड़ताल की जा रही है। संगरिया में वायदा कारोबारी की हत्या में इसी किस्म की ही चायनीज पिस्टल इस्तेमाल की गई थी। 14 कारतूस बरामद संगरिया थाना प्रभारी अमर सिंह ने नगराना रोही में टोल नाके के पास नाकाबंदी की। इस दौरान कार को रुकवा कर तलाशी ली। उसमें सवार भूपेन्द्र व नासिर से तीन किलो आठ ग्राम हेरोइन दो विदेशी पिस्टल मय मैग्जीन व एक अतिरित मैग्जीन तथा 14 कारतूस बरामद किए गए।

बॉर्डर पार से आ रही हेरोइन-पिस्टल

पुलिस ने गत पांच साल में 15 से ज्यादा मामले दर्ज कर पाक ड्रोन से आई 59 किलो से ज्यादा हेरोइन की खेप बरामद की। हेरोइन की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 298 करोड़ से ज्यादा है। साथ ही दो पिस्टल भी बरामद हुई।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Recruitment Fraud: राजस्थान में एक और भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा, SOG ने मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार
जयपुर
Laduram-Vishnoi

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

05 Dec 2025 10:01 am

Hindi News / Rajasthan / Hanumangarh / राजस्थान में बॉर्डर पार से आई 15 करोड़ की हेरोइन, चायनीज पिस्टल के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार; मोबाइल जांच से खुले कई राज

बड़ी खबरें

View All

हनुमानगढ़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

बॉर्डर पार से मंगवाई 15 करोड़ की हेरोइन व पिस्टल, राजस्थान में सप्लाई से पहले गिरफ्तार

Heroin and pistol worth Rs 15 crores were brought from across the border, but they were arrested before they could be supplied in Rajasthan
हनुमानगढ़

हनुमानगढ़. भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (बीबीएमबी) की बैठक बुधवार को हुई। वर्चुअल बैठक में जल संसाधन विभाग हनुमानगढ़ के मुख्य अभियंता प्रदीप रुस्तगी ने राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया।

हनुमानगढ़: नहर मेें प्रवाहित हो रहा पानी।
हनुमानगढ़

Motivational Story: पति-पत्नी दोनों दिव्यांग, फिर भी संघर्षों से नहीं मानी हार, समय से पहले पूरा किया SIR का काम

International Disability Day Special, BLO, BLO Couple, SIR, SIR Work, SIR Work in Rajasthan, Hanumangarh News
हनुमानगढ़

दर्द महसूस कर बेसहारों के बने सहारा, दिव्यांगों के नि:शुल्क लगा रहे कृत्रिम अंग

हनुमानगढ़ में कृत्रिम अंग तैयार करते रमन झूंथरा।
हनुमानगढ़

हनुमानगढ़. टाउन स्थित महात्मा गांधी स्मृति राजकीय जिला चिकित्सालय में नवीन पिडियाट्रिक वार्ड का शुभारंभ किया गया।

हनुमानगढ़. टाउन स्थित महात्मा गांधी स्मृति राजकीय जिला चिकित्सालय में नवीन पिडियाट्रिक वार्ड का शुभारंभ ।
हनुमानगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.