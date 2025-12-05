राजस्थान में बॉर्डर पार से आई 15 करोड़ की हेरोइन, चायनीज पिस्टल के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार; मोबाइल जांच से खुले कई राज

जिला विशेष टीम सेक्टर हनुमानगढ़ एवं संगरिया थाना पुलिस ने दो जनों को तीन किलो आठ ग्राम हेरोइन तथा दो विदेशी पिस्टल सहित गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में से एक पंजाब का तथा दूसरा भरतपुर जिले का है। पुलिस अधीक्षक हरीशंकर यादव ने बताया कि जब्त हेरोइन की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 15 करोड़ रुपए है। तस्करी के आरोप में भूपेन्द्र सिंह (43) पुत्र अवतार सिंह ढिल्लो निवासी भगवानगढ़, जिला बठिंडा, पंजाब तथा नासिर (23) पुत्र तैयब मेव निवासी गांव जहातली, जिला डीग भरतपुर को गिरफ्तार किया गया है।