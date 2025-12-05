राजस्थान में बॉर्डर पार से आई 15 करोड़ की हेरोइन, चायनीज पिस्टल के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार; मोबाइल जांच से खुले कई राज

पुलिस गिरफ्त में दोनों तस्कर। फोटो: पत्रिका
हनुमानगढ़। राजस्थान में नशे और हथियारों का नेटवर्क किस कदर गहराई तक फैल चुका है, इसका ताजा उदाहरण राजस्थान के हनुमानगढ़ में सामने आया है। लग्जरी कार से गुरुवार को तीन किलो आठ ग्राम हेरोइन और चीन निर्मित पिस्टल बरामद होना इस बात का संकेत है कि विदेशी हैंडलर्स और गैंगस्टर्स तक जुड़े तस्कर अब खुलेआम सक्रिय हैं।
अंतरराष्ट्रीय बाजार में करोड़ों की कीमत वाली यह खेप बताती है कि सीमावर्ती इलाकों से नशे की सप्लाई लगातार बढ़ रही है और स्थानीय स्तर पर अपराधी गिरोहों का नेटवर्क और मजबूत होता जा रहा है। इस बार तस्करों की बॉर्डर पार से मंगवाई गई हेरोइन की खेप की राजस्थान में सप्लाई करने का प्लान जिला पुलिस ने फेल कर दिया।
जिला विशेष टीम सेक्टर हनुमानगढ़ एवं संगरिया थाना पुलिस ने दो जनों को तीन किलो आठ ग्राम हेरोइन तथा दो विदेशी पिस्टल सहित गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में से एक पंजाब का तथा दूसरा भरतपुर जिले का है। पुलिस अधीक्षक हरीशंकर यादव ने बताया कि जब्त हेरोइन की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 15 करोड़ रुपए है। तस्करी के आरोप में भूपेन्द्र सिंह (43) पुत्र अवतार सिंह ढिल्लो निवासी भगवानगढ़, जिला बठिंडा, पंजाब तथा नासिर (23) पुत्र तैयब मेव निवासी गांव जहातली, जिला डीग भरतपुर को गिरफ्तार किया गया है।
आरोपी भूपेन्द्र के खिलाफ पंजाब व राजस्थान के विभिन्न थानों में चोरी, नकबजनी, आर्म्स एक्ट के आधा दर्जन मामले दर्ज हैं। आरोपी नासिर के खिलाफ चोरी, लूट, हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के दर्जनों मामले दर्ज हैं। आरोपी अंतरराज्यीय चोर गिरोह का सदस्य है। आरोपियों से हेरोइन की सप्लाई व खरीद के नेटवर्क के संबंध में पूछताछ की जा रही है।
एसपी यादव ने बताया कि दोनों आरोपी विदेशी हैंडलर्स से संपर्क में थे। पुलिस पिछले डेढ़ माह से निगरानी कर रही थी। पंजाब के हरिके क्षेत्र से दोनों ने हेरोइन की सप्लाई ली थी। सप्लायर के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। मोबाइल चेक किए तो पता चला कि आरोपी लगातार विदेशी नंबरों पर कॉल करते थे। उनके मोबाइल में विदेशी नंबरों की डिटेल भी मिली है।
एसपी ने बताया कि गैंगस्टर्स से उनके कनेक्शन की पड़ताल की जा रही है। संगरिया में वायदा कारोबारी की हत्या में इसी किस्म की ही चायनीज पिस्टल इस्तेमाल की गई थी। 14 कारतूस बरामद संगरिया थाना प्रभारी अमर सिंह ने नगराना रोही में टोल नाके के पास नाकाबंदी की। इस दौरान कार को रुकवा कर तलाशी ली। उसमें सवार भूपेन्द्र व नासिर से तीन किलो आठ ग्राम हेरोइन दो विदेशी पिस्टल मय मैग्जीन व एक अतिरित मैग्जीन तथा 14 कारतूस बरामद किए गए।
पुलिस ने गत पांच साल में 15 से ज्यादा मामले दर्ज कर पाक ड्रोन से आई 59 किलो से ज्यादा हेरोइन की खेप बरामद की। हेरोइन की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 298 करोड़ से ज्यादा है। साथ ही दो पिस्टल भी बरामद हुई।
