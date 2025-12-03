Motivational Story: पति-पत्नी दोनों दिव्यांग, फिर भी संघर्षों से नहीं मानी हार, समय से पहले पूरा किया SIR का काम

वे न लोगों की हतोत्साहित करने वाली टिप्पणियों से विचलित हुए और न ही हालात से। यही कारण है कि यह बीएलओ दंपती समय से पहले ही एसआईआर से संबंधित अपना कार्य पूर्ण कर चुका है। दंपती चुनाव संबंधी कार्यों के चलते कई बार सम्मानित भी हो चुका है। गृहस्थी के साथ-साथ वे लोकतंत्र की गाड़ी को आगे बढ़ाने में भी योगदान दे रहे हैं।