Rajasthan: राजस्थान की इस फोरलेन रोड की सुधर रही सूरत, बंद हो रहे अवैध कट, वाहन चालकों को मिली राहत

राजस्थान पत्रिका में 6 नवंबर को प्रकाशित 'फोरलेन की गुणवत्ताहीन सड़क-हादसे का सफर' शीर्षक समाचार के बाद विभाग ने सड़क किनारे और क्षतिग्रस्त डिवाइडर की सुध लेना शुरू किया। पिछले एक पखवाड़े से हनुमानगढ़ क्षेत्र से मक्कासर गांव के बीच वैदिका होटल से डबलीराठान से आगे तक सड़क के दोनों ओर कांटेदार झाड़ियों और निर्माण कचरे को जेसीबी व ट्रैक्टर-ट्रॉली से हटाया गया है, जिससे मार्ग साफ और सुचारु हो गया है।