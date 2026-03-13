13 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हनुमानगढ़

दाम घटाने की मांग, सिलेंडर लेकर हनुमानगढ़ कलक्ट्रेट पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ता, विरोध स्वरूप लकड़ी के चूल्हे पर सेेकी रोटियां

हनुमानगढ़. रसोई गैस सिलेंडर को लेकर हर तरफ मारामारी है। सिलेंडर के बढ़े दाम को घटाने तथा सिलेेंडर की आपूर्ति पूर्व की भांति सुचारू रखने की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए शुक्रवार को कलक्ट्रेट में घुस गए। इस दौरान मौजूद पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोकने की खूब कोशिश की। लेकिन आक्रोशित कांग्रेस कार्यकर्ता [&hellip;]

2 min read
Google source verification

हनुमानगढ़

image

Purushotam Jha

Mar 13, 2026

हनुमानगढ़: रसोई गैस सिलेंडर लेकर कलक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते कांग्रेस कार्यकर्ता।

हनुमानगढ़: रसोई गैस सिलेंडर लेकर कलक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते कांग्रेस कार्यकर्ता।

हनुमानगढ़. रसोई गैस सिलेंडर को लेकर हर तरफ मारामारी है। सिलेंडर के बढ़े दाम को घटाने तथा सिलेेंडर की आपूर्ति पूर्व की भांति सुचारू रखने की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए शुक्रवार को कलक्ट्रेट में घुस गए। इस दौरान मौजूद पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोकने की खूब कोशिश की। लेकिन आक्रोशित कांग्रेस कार्यकर्ता हाथ में सिलेंडर लेकर व सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कलक्ट्रेट के अंदर पहुंच गए। नरेंद्र हुए सरेंडर आदि के नारे लगाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रोष जताया। इसके बाद कलक्टर कार्याल के बाहर लकड़ी का चूल्हा बनाकर रोटी सेकी।

वक्ताओं ने कहा कि मोदी सरकार ने आमजन का जीना मुश्किल कर दिया है। रसोई गैस सिलेंडर के दाम अचानक बढ़ा दिए। लोग सिलेंडर के लिए भटक रहे हैं। इस मौके पर जिलाध्यक्ष मनीष मक्कासर, भादरा के पूर्व विधायक सुरेश चौधरी, नोहर पंचायत समिति के पूर्व प्रधान सोहन ढिल, विकास सैनी सहित अन्य मौजूद रहे। इस बीच जिले में स्थिति यह है कि सिलेंडर तो दूर बुकिंग करवाने के लिए लोग एजेंसियों के चक्कर काट रहे हैं। लेकिन बुकिंग वाला पोर्टल दो-तीन दिनों से बंद होने की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि इंडेन के सिलेंडर बुकिंग सिस्टम पर अचानक कॉल ट्रैफिक बढ़ जाने के कारण रिफिल बुकिंग सिस्टम क्रैश हो गया है।

सामान्य दिनों की तुलना में बुकिंग के लिए आने वाली कॉल्स की संख्या करीब 8 से 10 गुना तक बढ़ गई है। अत्यधिक दबाव के कारण सिस्टम ने रिस्पॉन्स देना बंद कर दिया है। जंक्शन स्थित हनुमानगढ़ गैस एजेंसी के संचालक रामपाल सिंह ने बताया कि वर्तमान में डिस्ट्रीब्यूटर और उपभोक्ताओं के सामने सबसे बड़ी समस्या सिलेंडर बुकिंग को लेकर आ रही है। यदि सर्वर सही तरीके से काम करे और बुकिंग हो जाए तो सप्लाई में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। उन्होंने बताया कि कंपनी की ओर से एजेंसियों को नियमित रूप से गैस की गाडिय़ां भेजी जा रही हैं। होटल और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को कॉमर्शियल सिलेंडर की डिलीवरी अस्थायी रूप से रोक दी गई है। बुकिंग में आ रही दिक्कतों को लेकर जिला कलक्टर को भी अवगत करवाया गया है। जिले में घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने को लेकर जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। जिला कलक्टर डॉ. खुशाल यादव एवं एसपी हरी शंकर ने अधिकारियों के साथ हनुमानगढ़ जंक्शन—सूरतगढ़ रोड़ स्थित हनुमानगढ़ गैस एजेंसी सहित विभिन्न एलपीजी गैस गोदामों, वितरण केंद्रों का निरीक्षण किया। उपभोक्ताओं से बातचीत कर फीडबैक लिया।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 Mar 2026 01:07 pm

Hindi News / Rajasthan / Hanumangarh / दाम घटाने की मांग, सिलेंडर लेकर हनुमानगढ़ कलक्ट्रेट पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ता, विरोध स्वरूप लकड़ी के चूल्हे पर सेेकी रोटियां

बड़ी खबरें

View All

हनुमानगढ़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Indira Gandhi Canal: राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना को लेकर आई बड़ी खबर, 7,500 गांवों की जनता से जुड़ा है मामला

IGNP Canal Closure Rajasthan, Indira Gandhi Canal Water Supply, Rajasthan Canal Shutdown News, Punjab Rajasthan Water Issue, Drinking Water Supply Rajasthan, IGNP Canal Closure Delay, Rajasthan Water Crisis Update, Indira Gandhi Canal Project News, Rajasthan Canal Water Storage, Western Rajasthan Drinking Water Supply, Rajasthan Feeder Canal News, Water Resources Department Rajasthan, Rajasthan Summer Water Supply, Canal Water Supply 15 Districts Rajasthan, Indira Gandhi Canal Irrigation System News
हनुमानगढ़

राजस्थान पत्रिका ने लगातार उठाया मुद्दा तो अब जगी सरकार, सरसों व चने की सरकारी खरीद 25 से

Hanumangarh News
हनुमानगढ़

Hanumangarh: पुलिस की वॉर्निंग, ‘यह तो सिर्फ ट्रेलर है’…नशे के सौदागरों के ठिकानों पर गरजा बुलडोजर

ग्स तस्करों के घरों पर पुलिस का एक्शन, पत्रिका फोटो
हनुमानगढ़

Rajasthan: कुछ पल का आनंद लंबे दर्द को दे रहा बुलावा

Hanumangarh
हनुमानगढ़

आईजीएनपी में होगी 45 दिन की बंदी, राजस्थान के 12 जिलों में प्रभावित होगी जलापूर्ति

ignp main canal (file photo)
हनुमानगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.