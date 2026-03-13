दाम घटाने की मांग, सिलेंडर लेकर हनुमानगढ़ कलक्ट्रेट पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ता, विरोध स्वरूप लकड़ी के चूल्हे पर सेेकी रोटियां

सामान्य दिनों की तुलना में बुकिंग के लिए आने वाली कॉल्स की संख्या करीब 8 से 10 गुना तक बढ़ गई है। अत्यधिक दबाव के कारण सिस्टम ने रिस्पॉन्स देना बंद कर दिया है। जंक्शन स्थित हनुमानगढ़ गैस एजेंसी के संचालक रामपाल सिंह ने बताया कि वर्तमान में डिस्ट्रीब्यूटर और उपभोक्ताओं के सामने सबसे बड़ी समस्या सिलेंडर बुकिंग को लेकर आ रही है। यदि सर्वर सही तरीके से काम करे और बुकिंग हो जाए तो सप्लाई में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। उन्होंने बताया कि कंपनी की ओर से एजेंसियों को नियमित रूप से गैस की गाडिय़ां भेजी जा रही हैं। होटल और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को कॉमर्शियल सिलेंडर की डिलीवरी अस्थायी रूप से रोक दी गई है। बुकिंग में आ रही दिक्कतों को लेकर जिला कलक्टर को भी अवगत करवाया गया है। जिले में घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने को लेकर जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। जिला कलक्टर डॉ. खुशाल यादव एवं एसपी हरी शंकर ने अधिकारियों के साथ हनुमानगढ़ जंक्शन—सूरतगढ़ रोड़ स्थित हनुमानगढ़ गैस एजेंसी सहित विभिन्न एलपीजी गैस गोदामों, वितरण केंद्रों का निरीक्षण किया। उपभोक्ताओं से बातचीत कर फीडबैक लिया।