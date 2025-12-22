22 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पाली

रणकपुर जवाई बांध महोत्सव 2025: अरावली की वादियों में बिखरे लोक संस्कृति के रंग, एडवेंचर और भक्ति का अनूठा संगम

Ranakpur Jawai Dam Festival-2025: रणकपुर जवाई बांध महोत्सव-2025 का भव्य शुभारंभ हुआ, जिसमें पर्यटन, संस्कृति और रोमांच का अनूठा संगम देखने को मिला। हॉट एयर बैलून, वन्यजीव सफारी और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने पहले ही दिन पर्यटकों को आकर्षित किया।

2 min read
Google source verification

पाली

image

Rakesh Mishra

Dec 22, 2025

Ranakpur Jawai Dam Festival-2025, Ranakpur Jawai Dam Festival-2025 Date, Ranakpur Jawai Dam Festival-2025 Photos, Ranakpur Jawai Dam Festival-2025 News, Pali News, Rajasthan News

रणकपुर जवाई बांध महोत्सव-2025 में उमड़े दर्शक। फोटो- पत्रिका

सादड़ी/पाली। अरावली की सुरम्य पहाड़ियों और ऐतिहासिक विरासत के बीच 'रणकपुर जवाई बांध महोत्सव-2025' का भव्य आगाज हुआ। पर्यटन विभाग, जिला प्रशासन और नगरपालिका की संयुक्त मेजबानी में आयोजित इस महोत्सव ने पहले ही दिन पर्यटकों और स्थानीय ग्रामीणों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कहीं हॉट एयर बैलून से आसमान नापा गया, तो कहीं 'कबीर कैफे' की धुनों पर युवा झूमते नजर आए।

वन्यजीव सफारी और पौधरोपण से हुई शुरुआत

महोत्सव का शुभारंभ कुम्भलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य की सादड़ी रेंज (मोड़िया वनखंड) में हुआ। एसीएफ प्रमोदसिंह नरुका, एडीएम शैलेंद्रसिंह चारण और एसडीएम सिद्धार्थ सांदू ने हर्बिवोर्स एनरिचमेंट एनक्लोजर और रणकपुर रेस्क्यू सेंटर वनपथ से जीप सफारी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान अधिकारियों ने पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया।

आसमान में उड़े गुब्बारे, एडवेंचर का रोमांच

माना रिसोर्ट हैलीपैड ग्राउंड पर रोमांच प्रेमियों का जमावड़ा रहा। हॉट एयर बैलून और पेरासेलिंग के जरिए पर्यटकों ने आसमान से रणकपुर की सुंदरता का नजारा किया। वहीं नीले आसमान में रंग-बिरंगी पतंगों ने समां बांध दिया। मारवाड़ रत्न हनवंतसिंह राठौड़ के सान्निध्य में राज्य पशु ऊंट से जुड़े उत्पादों और हस्तशिल्प की प्रदर्शनी भी लगाई गई, जो आकर्षण का केंद्र रही।

2100 दीपों से जगमगाया रणकपुर मंदिर

शाम ढलते ही भक्ति और आस्था का अनुपम दृश्य देखने को मिला। विश्व प्रसिद्ध रणकपुर जैन मंदिर के कृत्रिम जलस्रोत में दीपदान किया गया। मंदिर परिसर को 2100 दीपों से सजाया गया, जिनकी रोशनी ने मंदिर की अद्भुत नक्काशी में चार चांद लगा दिए।

स्टार नाइट : कबीर कैफे और डेजर्ट सिम्फनी का जादू

सूर्य मंदिर के मुक्ताकाशी रंगमंच पर आयोजित सांस्कृतिक संध्या सबसे बड़ा आकर्षण रही। कबीर कैफे म्यूजिक बैंड अपने अनूठे फ्यूजन संगीत से दर्शकों को भक्ति और संगीत के नए सफर पर ले गया। वहीं लंगा और मांगणियार कलाकारों ने पारंपरिक वाद्ययंत्रों की थाप पर राजस्थानी लोक कला का जादू बिखेरा। ‘केसरिया बालम’ सहित लोक गीतों की प्रस्तुति पर दर्शक झूमने को मजबूर हो गए।

ये रहे मौजूद

इस अवसर पर तहसीलदार फतेहसिंह राठौड़, उपनिदेशक अविनाश चारण, रेंजर जितेंद्रसिंह शेखावत, पर्यटन सहायक निदेशक सरिता फिड़ौदा, ईओ नीलकमलसिंह, पालिका उपाध्यक्ष हीराराम जाट सहित अनेक प्रबुद्धजन तथा कई सैलानी उपस्थित रहे।

वहीं दूसरे दिन सुबह 10 से शाम 4 बजे तक पतंगबाजी, हस्तशिल्प प्रदर्शनी, पैरासेलिंग, हॉट एयर बैलूरिंग हुई। इसके साथ ही पगड़ी बांधना, रस्साकशी, गोडवाड़ श्री, मिस गोडवाड़, चम्मच-नींबू दौड़ और मटका दौड़ आदि का आयोजन किया गया। हनुमान मंदिर के पास रणकपुर रोड़ सादड़ी में दोपहर 2 से शाम 4 बजे हॉर्स शो हुआ। इसके बाद सूर्य मंदिर रणकपुर में मामे खान द्वारा प्रस्तुति दी गई।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में शिक्षा को लेकर अगले 3 साल के लिए क्या है सरकार का रोडमैप, जानिए दो साल में क्या-क्या हुआ
Patrika Special News
madan dilawar

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

22 Dec 2025 05:18 pm

Published on:

22 Dec 2025 05:14 pm

Hindi News / Rajasthan / Pali / रणकपुर जवाई बांध महोत्सव 2025: अरावली की वादियों में बिखरे लोक संस्कृति के रंग, एडवेंचर और भक्ति का अनूठा संगम

बड़ी खबरें

View All

पाली

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

पुलिस-तस्कर सिंडीकेटः चार पुलिसवालों ने 2 लाख रिश्वत लेकर छोड़ दिया तस्कर, फिर चला SP का 'हंटर'... और पलट गई बाजी

पाली

Pali: 5 मासूमों के साथ मां ने लगाई कुएं में छलांग, 2 जुड़वां बच्चों की दर्दनाक मौत, ग्रामीणों ने 3 को बचाया

Suicide in Pali
पाली

Rajasthan Rail Project: 4 जिलों को होगा फायदा… 58KM घटेगी ब्यावर-जोधपुर की दूरी; 850 करोड़ के रेल प्रोजेक्ट का मुद्दा फिर उठा

Rail-Project
पाली

Pali Accident: खुले बरसाती नाले ने ली प्रॉपर्टी डीलर की जान, बाइक सहित गिरने से हुई दर्दनाक मौत

pali-news
पाली

Rajasthan Rape: विवाहिता के साथ जेठ ने की दरिंदगी, कार में किया बेहोश, तीन दिन तक बंधक बनाकर किया रेप

CG News: न्याय मांगने पहुंची दुष्कर्म पीड़िता पर पुलिसकर्मी ने चरित्र पर उठाए सवाल, जानें क्या था पूरा मामला...(photo-patrika)
पाली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.