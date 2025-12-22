रणकपुर जवाई बांध महोत्सव 2025: अरावली की वादियों में बिखरे लोक संस्कृति के रंग, एडवेंचर और भक्ति का अनूठा संगम

वहीं दूसरे दिन सुबह 10 से शाम 4 बजे तक पतंगबाजी, हस्तशिल्प प्रदर्शनी, पैरासेलिंग, हॉट एयर बैलूरिंग हुई। इसके साथ ही पगड़ी बांधना, रस्साकशी, गोडवाड़ श्री, मिस गोडवाड़, चम्मच-नींबू दौड़ और मटका दौड़ आदि का आयोजन किया गया। हनुमान मंदिर के पास रणकपुर रोड़ सादड़ी में दोपहर 2 से शाम 4 बजे हॉर्स शो हुआ। इसके बाद सूर्य मंदिर रणकपुर में मामे खान द्वारा प्रस्तुति दी गई।