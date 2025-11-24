BLO Success Story: राजस्थान के ये बीएलओ तनाव में टूटे नहीं, बल्कि विपरीत हालातों में भी लक्ष्य को किया फोकस, जानें कैसे ?

Voter List Revision 2026: जयपुर. जहां एक ओर राज्य के कुछ हिस्सों से बीएलओ (बूथ लेवल अधिकारी) के काम के अत्यधिक दबाव में आकर आत्महत्या जैसी दुखद घटनाएं सामने आ रही हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे उदाहरण भी उभरकर सामने आए हैं जो यह साबित करते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में भी साहस, समर्पण और सकारात्मक सोच इंसान को असाधारण बना देती है। चित्तौड़गढ़ जिले के बीएलओ इसका जीवंत प्रमाण हैं, जिन्होंने विशेष संक्षिप्त गहन पुनरीक्षण-2026 अभियान के दौरान चुनौतियों को अवसर में बदलते हुए प्रेरणा की नई कहानी लिखी है।