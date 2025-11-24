Best Wedding Destination: राजस्थान के इस शहर को मिला बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन का अवार्ड, पर्यटन को मिलेगा बूम

Rajasthan Tourism: जयपुर। झीलों, महलों और शाही विरासत के लिए विश्वविख्यात उदयपुर ने एक बार फिर राजस्थान का गौरव बढ़ाया है। आउटलुक ट्रैवलर अवॉर्ड्स 2025 में उदयपुर को ‘बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन’ का प्रतिष्ठित खिताब देकर सम्मानित किया गया। यह भव्य समारोह नई दिल्ली के हयात रीजनसी में आयोजित हुआ, जहां पर्यटन उद्योग से जुड़ी देश-विदेश की प्रमुख हस्तियां मौजूद रहीं। इस अवसर पर सिक्किम के पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन मंत्री टी.टी. भूटिया ने राजस्थान पर्यटन के अतिरिक्त निदेशक आनंद त्रिपाठी और संयुक्त निदेशक (उदयपुर) सुमिता सारोच को यह सम्मान प्रदान किया।
उपमुख्यमंत्री एवं पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता जताते हुए कहा कि राजस्थान डेस्टिनेशन वेडिंग के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य है। उन्होंने बताया कि राज्य की ऐतिहासिक इमारतें, किले और महल शादियों को केवल समारोह नहीं बल्कि जीवनभर की याद बनने वाला अनुभव बना देते हैं। राजस्थान में 120 से अधिक हेरिटेज वेन्यू नियमित रूप से भव्य शादियों की मेजबानी कर रहे हैं, जो इसकी वैश्विक लोकप्रियता का प्रमाण हैं।
पर्यटन आयुक्त रूकमणीरियाड़ के अनुसार राजस्थान अब वेडिंग टूरिज्म के साथ-साथ वेलनेस और एडवेंचर टूरिज्म के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार की नीतियों और केंद्रित प्रयासों के चलते राज्य पर्यटन निवेश का प्रमुख केंद्र बन रहा है, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार और आर्थिक मजबूती मिल रही है।
हाल के वर्षों में कई हाई-प्रोफाइल शादियों और अंतरराष्ट्रीय मेहमानों की मौजूदगी ने उदयपुर की पहचान को और सशक्त किया है। इसी कड़ी में डोनाल्ड ट्रंप जूनियर का उदयपुर आगमन भी चर्चा का विषय बना हुआ है, जिससे शहर की वैश्विक लोकप्रियता को नई ऊंचाई मिली है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह अवॉर्ड राजस्थान के पर्यटन भविष्य के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा और राज्य की ब्रांड वैल्यू को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और मजबूती देगा।
आउटलुक ट्रैवलर अवॉर्ड्स 2025 का आयोजन नई दिल्ली के हयात रीजनसी होटल में किया गया, जहां पर्यटन और हेरिटेज क्षेत्र के विशेषज्ञों की जूरी ने कड़े चयन मानकों के आधार पर उदयपुर को ‘बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन’ के रूप में चुना। यह सम्मान उदयपुर की शाही पहचान और विश्वस्तरीय वेडिंग सुविधाओं की पुष्टि करता है।
उदयपुर को यह पहचान उसकी झीलों, भव्य महलों, हेरिटेज होटल्स और पारंपरिक मेवाड़ी संस्कृति के कारण मिली है। यहां आयोजित होने वाली डेस्टिनेशन वेडिंग सिर्फ एक शादी नहीं बल्कि शाही अनुभव बन जाती है, जो देश-विदेश के कपल्स को लगातार आकर्षित कर रही है।
इस अवॉर्ड से राजस्थान के पर्यटन सेक्टर को नई गति मिलने की उम्मीद है। इससे राज्य में होटल उद्योग, इवेंट मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्ट और लोकल व्यवसायों को भी लाभ होगा, वहीं रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और उदयपुर की वैश्विक पहचान और मजबूत होगी।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग