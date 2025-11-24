Best Wedding Destination: राजस्थान के इस शहर को मिला बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन का अवार्ड, पर्यटन को मिलेगा बूम

Rajasthan Tourism: जयपुर। झीलों, महलों और शाही विरासत के लिए विश्वविख्यात उदयपुर ने एक बार फिर राजस्थान का गौरव बढ़ाया है। आउटलुक ट्रैवलर अवॉर्ड्स 2025 में उदयपुर को ‘बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन’ का प्रतिष्ठित खिताब देकर सम्मानित किया गया। यह भव्य समारोह नई दिल्ली के हयात रीजनसी में आयोजित हुआ, जहां पर्यटन उद्योग से जुड़ी देश-विदेश की प्रमुख हस्तियां मौजूद रहीं। इस अवसर पर सिक्किम के पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन मंत्री टी.टी. भूटिया ने राजस्थान पर्यटन के अतिरिक्त निदेशक आनंद त्रिपाठी और संयुक्त निदेशक (उदयपुर) सुमिता सारोच को यह सम्मान प्रदान किया।