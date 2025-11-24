Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Best Wedding Destination: राजस्थान के इस शहर को मिला बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन का अवार्ड, पर्यटन को मिलेगा बूम

Rajasthan Heritage: उदयपुर बना देश का वेडिंग कैपिटल, आउटलुक ट्रैवलर अवॉर्ड्स 2025 में रचा इतिहास, वैश्विक मंच पर मिला बड़ा सम्मान।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Nov 24, 2025

Rajasthan Tourism: जयपुर। झीलों, महलों और शाही विरासत के लिए विश्वविख्यात उदयपुर ने एक बार फिर राजस्थान का गौरव बढ़ाया है। आउटलुक ट्रैवलर अवॉर्ड्स 2025 में उदयपुर को ‘बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन’ का प्रतिष्ठित खिताब देकर सम्मानित किया गया। यह भव्य समारोह नई दिल्ली के हयात रीजनसी में आयोजित हुआ, जहां पर्यटन उद्योग से जुड़ी देश-विदेश की प्रमुख हस्तियां मौजूद रहीं। इस अवसर पर सिक्किम के पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन मंत्री टी.टी. भूटिया ने राजस्थान पर्यटन के अतिरिक्त निदेशक आनंद त्रिपाठी और संयुक्त निदेशक (उदयपुर) सुमिता सारोच को यह सम्मान प्रदान किया।

उपमुख्यमंत्री एवं पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता जताते हुए कहा कि राजस्थान डेस्टिनेशन वेडिंग के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य है। उन्होंने बताया कि राज्य की ऐतिहासिक इमारतें, किले और महल शादियों को केवल समारोह नहीं बल्कि जीवनभर की याद बनने वाला अनुभव बना देते हैं। राजस्थान में 120 से अधिक हेरिटेज वेन्यू नियमित रूप से भव्य शादियों की मेजबानी कर रहे हैं, जो इसकी वैश्विक लोकप्रियता का प्रमाण हैं।

पर्यटन आयुक्त रूकमणीरियाड़ के अनुसार राजस्थान अब वेडिंग टूरिज्म के साथ-साथ वेलनेस और एडवेंचर टूरिज्म के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार की नीतियों और केंद्रित प्रयासों के चलते राज्य पर्यटन निवेश का प्रमुख केंद्र बन रहा है, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार और आर्थिक मजबूती मिल रही है।

हाल के वर्षों में कई हाई-प्रोफाइल शादियों और अंतरराष्ट्रीय मेहमानों की मौजूदगी ने उदयपुर की पहचान को और सशक्त किया है। इसी कड़ी में डोनाल्ड ट्रंप जूनियर का उदयपुर आगमन भी चर्चा का विषय बना हुआ है, जिससे शहर की वैश्विक लोकप्रियता को नई ऊंचाई मिली है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह अवॉर्ड राजस्थान के पर्यटन भविष्य के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा और राज्य की ब्रांड वैल्यू को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और मजबूती देगा।

इसलिए मिला सम्मान

आउटलुक ट्रैवलर अवॉर्ड्स 2025 का आयोजन नई दिल्ली के हयात रीजनसी होटल में किया गया, जहां पर्यटन और हेरिटेज क्षेत्र के विशेषज्ञों की जूरी ने कड़े चयन मानकों के आधार पर उदयपुर को ‘बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन’ के रूप में चुना। यह सम्मान उदयपुर की शाही पहचान और विश्वस्तरीय वेडिंग सुविधाओं की पुष्टि करता है।

डेस्टिनेशन वेडिंग सिर्फ एक शादी नहीं बल्कि शाही अनुभव

उदयपुर को यह पहचान उसकी झीलों, भव्य महलों, हेरिटेज होटल्स और पारंपरिक मेवाड़ी संस्कृति के कारण मिली है। यहां आयोजित होने वाली डेस्टिनेशन वेडिंग सिर्फ एक शादी नहीं बल्कि शाही अनुभव बन जाती है, जो देश-विदेश के कपल्स को लगातार आकर्षित कर रही है।

पर्यटन सेक्टर को मिलेगी नई गति

इस अवॉर्ड से राजस्थान के पर्यटन सेक्टर को नई गति मिलने की उम्मीद है। इससे राज्य में होटल उद्योग, इवेंट मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्ट और लोकल व्यवसायों को भी लाभ होगा, वहीं रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और उदयपुर की वैश्विक पहचान और मजबूत होगी।

ये भी पढ़ें

Free Treatment: दुर्लभ रोग पीड़ित बच्चों के लिए नई उम्मीद बनी आयुष्मान बाल सम्बल योजना
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

24 Nov 2025 09:14 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Best Wedding Destination: राजस्थान के इस शहर को मिला बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन का अवार्ड, पर्यटन को मिलेगा बूम

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Patrika National Book Fair: ‘ज्ञान बिना मुक्ति नहीं और बुद्धि बिना ज्ञान पूर्ण नहीं’, बुक ‘कृष्ण तत्व की वैज्ञानिकता’ पर हुई चर्चा

Patrika National Book Fair
जयपुर

Patrika National Book Fair : ‘तड़का फन प्लग्ड’ में हुई खूब मस्ती, पंजाबी, हिंदी व राजस्थानी गानों से माहौल हुआ संगीतमय

Patrika National Book Fair Jaipur Tadka Fun Plugged lot of fun Punjabi Hindi and Rajasthani songs filled atmosphere with music
जयपुर

Rajasthan: 15 साल की बेटी के सामने पिता की छूटी सांसें; पिता की मौत का वो दर्दनाक पल, सामने आए पहाड़ी यात्रा के जोखिम

जयपुर

Khelo India University Games 2025: राजस्थान में आज से आगाज, 7 शहरों में होगा खेलों का महाकुंभ

Khelo India University Games 2025
जयपुर

Jaipur Accident: किसकी जिम्मेदारी? नाबालिगों की मौत ने खड़े कर दिए ये तीन बड़े सवाल

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.