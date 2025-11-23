Free Treatment: दुर्लभ रोग पीड़ित बच्चों के लिए नई उम्मीद बनी आयुष्मान बाल सम्बल योजना

Ayushman Bal Sambal Yojana: जयपुर. राजस्थान सरकार ने दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल सम्बल योजना की शुरुआत कर एक मानवीय और दूरदर्शी पहल की है। यह योजना उन परिवारों के लिए राहत की सांस बनकर आई है, जो वर्षों से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे अपने बच्चों के इलाज के लिए आर्थिक असमर्थता के कारण परेशान थे।इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु के ऐसे बच्चों को, जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की राष्ट्रीय नीति 2021 के तहत सूचीबद्ध दुर्लभ बीमारियों से ग्रसित हैं, 50 लाख रुपए तक का निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही उपचार अवधि के दौरान बच्चों और उनके परिवार की दैनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 5 हजार रुपए प्रतिमाह की अतिरिक्त आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी।