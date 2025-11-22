Pulse Polio Campaign: पल्स पोलियो अभियान रविवार को, एक करोड़ से अधिक बच्चों को पिलाई जाएगी दवा

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर द्वारा अभिभावकों से की गई अपील इस बात का संकेत है कि सरकार के साथ-साथ समाज की भी जिम्मेदारी है कि कोई भी बच्चा पोलियो की खुराक से वंचित न रहे। भले ही भारत को पोलियो मुक्त राष्ट्र घोषित किया जा चुका है, फिर भी पड़ोसी देशों में इसके मामलों को देखते हुए सतर्कता अत्यंत आवश्यक है। पोलियो एक ऐसा संक्रामक रोग है जो बच्चे के जीवन को हमेशा के लिए प्रभावित कर सकता है, इसलिए इसकी रोकथाम के लिए जागरूकता और सहभागिता जरूरी है।