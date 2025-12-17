हनुमानगढ़: 500 करोड़ की एथेनॉल फैक्टरी बंद करने की जंग, टकराव टला, लड़ाई जारी रखने का ऐलान

वार्ता में शामिल संघर्ष समिति के मंगेज चौधरी ने बताया कि प्रशासन के साथ हुई वार्ता में समिति की रिपोर्ट आने तक फैक्टरी का निर्माण रोकने को लेकर सहमति बनी है। इस संबंध कलक्टर की ओर से सरकार को लिखा जाएगा। जबकि किसानों के खिलाफ दर्ज सभी मामलों की जांच सीआईडी सीबी से करवाने और दर्ज मामले वापस लेने लेने को लेकर भी वार्ता में सकारात्मक रुख रहा। मंगेज चौधरी ने कहा कि प्रशासन ने अभी एक कदम आगे बढ़ाया है। लेकिन फैक्टरी बंद करने को लेकर स्थाई आदेश जारी होने तक लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि संगरिया में सात जनवरी को फिर से किसानों की सभा होगी।