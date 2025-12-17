17 दिसंबर 2025,

हनुमानगढ़

हनुमानगढ़ के टिब्बी में महापंचायत: एथेनॉल फैक्ट्री पर आर-पार की लड़ाई, 20 हजार किसान के सामने 1400 जवान, धारा 163 लागू

Mahapanchayat In Tibbi: प्रशासन ने किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए जिले में अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था की है, जिससे पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल है।

हनुमानगढ़

image

Jayant Sharma

Dec 17, 2025

Internet Ban In Hanumangarh: हनुमानगढ़ जिले में टिब्बी स्थित एथेनॉल फैक्ट्री को हटाने की मांग को लेकर किसानों का विरोध चरम पर है। संयुक्त किसान महासभा ने आज (बुधवार, 17 दिसंबर) को धानमंडी परिसर में एक विशाल महापंचायत का आह्वान किया है, जिसमें देशभर के बड़े किसान नेताओं के शामिल होने की संभावना है। प्रशासन ने किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए जिले में अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था की है, जिससे पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल है।

क्यों हो रहा है विरोध, किसानों की प्रमुख मांगें...

किसानों की दो प्रमुख मांगे हैं। पहली टिब्बी में लगाई जा रही एथेनॉल फैक्ट्री से संबंधित एमओयू (समझौता ज्ञापन) को तत्काल रद्द किया जाए। दूसरी फैक्ट्री के विरोध में आंदोलित किसानों पर दर्ज सभी मुकदमों को वापस लिया जाए। किसानों का आरोप है कि यह फैक्ट्री पर्यावरण और उनके हितों के लिए हानिकारक है।

चप्पे-चप्पे पर पुलिस का पहरा, इंटरनेट बंद

महापंचायत को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। एहतियातन, आज दोपहर 12 बजे तक पूरे जिले में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। पूरे हनुमानगढ़ जिले में धारा 163 लागू कर दी गई है। संभाग के अन्य जिलों और पुलिस मुख्यालय से मिलाकर 1400 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। पुलिस अधीक्षक हरिशंकर खुद कानून-व्यवस्था पर नजर रखे हुए हैं। जिला कलेक्टर और एसपी कार्यालय के सामने भारी बैरिकेडिंग की गई है। इसके अलावा, प्रशासन ड्रोन कैमरों से पूरे धानमंडी परिसर और आसपास के क्षेत्रों पर नजर रख रहा है।

ट्रैक्टर प्रवेश पर पाबंदी

जिला कलेक्टर खुशाल यादव ने अव्यवस्था की आशंका जताते हुए महापंचायत में ट्रैक्टरों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है। वहीं, किसानों का कहना है कि वे अपने ट्रैक्टरों के साथ ही महापंचायत में पहुंचेंगे, जिससे प्रशासन और किसानों के बीच सीधा टकराव होने की आशंका है।

महापंचायत में जुटेंगे 20 हजार किसान, राकेश टिकैत भी होंगे शामिल

संयुक्त किसान महासभा के नेता 10 दिसंबर को हुई आगजनी की घटना के बाद भी पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। माकपा नेता रामेश्वर वर्मा ने दावा किया है कि इस महापंचायत में करीब 20 हजार किसान जुटेंगे। युवा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष और संगरिया विधायक अभिमन्यु पूनिया ने भी किसानों के समर्थन में अपनी बात रखी है। किसानों को उम्मीद है कि इस महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत समेत कई राष्ट्रीय स्तर के किसान नेता शामिल हो सकते हैं जो आंदोलन को नई दिशा देंगे।

पिछला घटनाक्रम

10 दिसंबर को हुई महापंचायत के बाद किसानों ने फैक्ट्री की ओर कूच किया था, जिसके दौरान आगजनी की घटना हुई थी। इस हिंसा में कई वाहन जल गए थे और पुलिसकर्मी व किसान घायल हुए थे। महापंचायत को देखते हुए हनुमानगढ़ जंक्शन की धान मंडी के व्यापारियों ने भी आज अनाज की बिक्री नहीं करने का निर्णय लिया है। प्रशासन और किसानों के बीच दो दौर की बातचीत होने के बावजूद अब तक कोई सहमति नहीं बन पाई है।

खबर शेयर करें:

Published on:

17 Dec 2025 08:32 am

Published on:

17 Dec 2025 08:32 am

Hindi News / Rajasthan / Hanumangarh / हनुमानगढ़ के टिब्बी में महापंचायत: एथेनॉल फैक्ट्री पर आर-पार की लड़ाई, 20 हजार किसान के सामने 1400 जवान, धारा 163 लागू

