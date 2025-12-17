हनुमानगढ़ के टिब्बी में महापंचायत: एथेनॉल फैक्ट्री पर आर-पार की लड़ाई, 20 हजार किसान के सामने 1400 जवान, धारा 163 लागू

महापंचायत को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। एहतियातन, आज दोपहर 12 बजे तक पूरे जिले में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। पूरे हनुमानगढ़ जिले में धारा 163 लागू कर दी गई है। संभाग के अन्य जिलों और पुलिस मुख्यालय से मिलाकर 1400 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। पुलिस अधीक्षक हरिशंकर खुद कानून-व्यवस्था पर नजर रखे हुए हैं। जिला कलेक्टर और एसपी कार्यालय के सामने भारी बैरिकेडिंग की गई है। इसके अलावा, प्रशासन ड्रोन कैमरों से पूरे धानमंडी परिसर और आसपास के क्षेत्रों पर नजर रख रहा है।