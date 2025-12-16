राजस्थान में यहां 700 लीटर जब्त नकली घी को 12 साल बाद किया गया नीलाम, अब इससे बनेगा साबुन

सीलबंद दुकान व घर पर अलग-अलग ब्रांड के कई राज्यों में निर्मित घी के पैकेट व कनस्तर मिले थे। दुकान में जांच के दौरान एक किलोग्राम के 32 व आधा किलोग्राम के 32 पैकेट मिले। मावा ब्रांड घी के 32 किलोग्राम के पैकेट मिले। जबकि 23 तरह के ब्रांड के खाली रैपर मिले। गोदाम में डेयरी फूड घी के खाली कनस्तर मिले। केदार ब्रांड घी के प्लास्टिक के खाली जार पाए गए। इसके अलावा करीब डेढ़ हजार प्लास्टिक के बिना ब्रांड के खाली जार भी मिले। बिना किसी मार्के के 480 ग्राम घी के 43 पैकेट, 900 ग्राम घी के 65 पैकेट, 900 ग्राम घी के 15 जार तथा 450 ग्राम घी के 24 जार भी जांच के दौरान मिले थे।