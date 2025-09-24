जयपुर: चांदपोल बाजार में धड़ल्ले से बिक रहा था नकली घी, 884 लीटर जब्त, 4 ब्रांड बेनकाब

जयपुर: शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत जयपुर सीएमएचओ प्रथम की टीम ने मंगलवार को चांदपोल बाजार स्थित अग्रवाल रोड लाइंस पर कार्रवाई करते हुए 884 लीटर नकली घी सीज किया। यह घी सरस, कृष्णा, लोटस और गोरस ब्रांड के नाम से पैक किया गया था।
सीएमएचओ जयपुर-प्रथम डॉ. रवि शेखावत ने बताया कि फर्म का निरीक्षण करने पर पैकिंग संदिग्ध लगी, जिसके बाद स्टॉक की जांच की गई। मौके पर तीनों ब्रांड के प्रतिनिधियों को बुलाया गया, जिन्होंने पुष्टि की कि जब्त किया गया घी नकली है।
टीम ने घी के छह नमूने जांच के लिए और 884 लीटर स्टॉक को मिलावट के संदेह में सीज कर दिया। यह घी नावा, कुचामन, परबतसर, मकराना और अन्य स्थानों पर बिक्री के लिए भेजा जा रहा था।
डॉ. शेखावत ने बताया कि जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। अग्रवाल रोड लाइंस का संचालक अरुण कुमार जैन है। टीम को जांच के दौरान फर्म का लाइसेंस भी नहीं मिला।
टीम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीरेंद्र सिंह, पवन गुप्ता और विशाल मित्तल शामिल रहे। मौके पर अग्रवाल रोड लाइंस के मालिक अरुण कुमार जैन ने उक्त माल कहां से किस पार्टी द्वारा आगे भिजवाया जाना है की जानकारी नहीं होने बाबत अवगत करवाया। मौके पर अग्रवाल रोड लाइन के पास खाद्य अनुज्ञा पत्र भी नहीं होना पाया गया।