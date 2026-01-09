9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

जानलेवा मांझे से बचाव के लिए लोगों ने लगवाया थ्रेड गॉर्ड

पतंगबाजी के दौरान इस्तेमाल हो रहे धारदार और जानलेवा मांझे से बचने के लिए अब लोग खुद आगे आकर सुरक्षा के उपाय करने लगे हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Lalit Tiwari

Jan 09, 2026

जयपुर।

पतंगबाजी के दौरान इस्तेमाल हो रहे धारदार और जानलेवा मांझे से बचने के लिए अब लोग खुद आगे आकर सुरक्षा के उपाय करने लगे हैं। शहर की सड़कों पर बाइक सवार अपनी मोटरसाइकिलों में थ्रेड गॉर्ड लगवाते नजर आ रहे हैं। यह थ्रेड गॉर्ड बाइक के आगे हैंडल के पास लगाया जाता है, ताकि सामने से उड़ता हुआ मांझा सीधे गले या चेहरे तक न पहुंच सके और गंभीर हादसे से बचाव हो सके।हर साल मकर संक्रांति के आसपास चाइनीज और नायलॉन मांझे से हादसों के मामले बढ़ जाते हैं। कई बार दोपहिया वाहन चालकों का गला कटने, गंभीर रूप से घायल होने और मौत तक की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। ऐसे में अब लोग हेलमेट के साथ-साथ अतिरिक्त सुरक्षा उपाय भी अपनाने लगे हैं।

महेश नगर निवासी दीपक शर्मा बैदिल ने बताया कि वह हर साल जनवरी महीने में अपनी बाइक के आगे मजबूत थ्रेड गॉर्ड लगवाते हैं। उनका कहना है कि यह थ्रेड गॉर्ड मांझे को गर्दन तक पहुंचने से पहले ही काट देता है या उसे रोक लेता है। यह बाइक सवार को बड़ी दुर्घटना से बचाता है। दीपक के अनुसार, सिर्फ हेलमेट पहनना काफी नहीं है, मांझे का खतरा गले और चेहरे दोनों के लिए बना रहता है। उन्होंने कहा कि मकर संक्राति के बाद वह उसे अगले साल के लिए संभाल कर रख देते है।हालांकि प्रशासन और पुलिस द्वारा चाइनीज मांझे की बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया है और समय-समय पर कार्रवाई भी की जाती है, लेकिन इसके बावजूद बाजारों में इसकी चोरी-छिपे बिक्री जारी है। इसी कारण लोग प्रशासन पर निर्भर रहने के बजाय खुद एहतियाती कदम उठा रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

09 Jan 2026 12:33 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जानलेवा मांझे से बचाव के लिए लोगों ने लगवाया थ्रेड गॉर्ड

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

संसाधनों पर कब्जा, रणनीति और सत्ता की राजनीति

ओपिनियन

Weather Update : मौसम विभाग की भविष्यवाणी, राजस्थान में 10-12 जनवरी को घने से अत्यंत घने कोहरे का अलर्ट

Weather Update Meteorological Department Prediction Rajasthan 10-12 January dense to very dense fog IMD alert
जयपुर

Army Day Parade: जयपुर में आर्मी डे परेड की पहली फुल ड्रेस रिहर्सल शुरू, देखें तस्वीरें

Army-Day-parade
जयपुर

सुसाइडः दर्द का दंश झेल नहीं पाया… दे गया उम्रभर का दर्द

जयपुर

अमरीका की दादागिरी खत्म होगी, भारत बनेगा अजेय राष्ट्र

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.