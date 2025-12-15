हनुमानगढ़ कलक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी,5 मिनट में उड़ाने का दावा, परिसर खाली कराया

हनुमानगढ़ कलक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी से सनसनी, पत्रिका फोटो
Hanumangarh Collectorate bomb threat: हनुमानगढ़ जिले के कलक्ट्रेट कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। यह धमकी एक ईमेल के जरिए आई, जिसमें कहा गया कि इमारत को सिर्फ 5 मिनट में बम से उड़ा दिया जाएगा। बम से उड़ाने की धमकी प्रशासन की आधिकारिक ईमेल आईडी पर आई थी। प्रदेश में बीते एक महीने में छह बार से अधिक बार धमकी भरे ई-मेल प्रशासन को मिले हैं। तीन दिन पहले राजस्थान हाईकोर्ट को फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली जिस पर हाईकोर्ट में मामलों की सुनवाई स्थगित करनी पड़ी।
कलक्ट्रेट कार्यालय को बम से उड़ाने की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की। धमकी सुबह कलक्ट्रेट में कार्यरत सभी कर्मचारियों को मुख्य बिल्डिंग से बाहर निकलने के लिए कहा गया। पूरे कलक्ट्रेट परिसर को खाली करा लिया गया। कलेक्ट्रेट के ठीक पास स्थित जिला न्यायालय परिसर को भी पूरी तरह खाली कराया गया।
एडीएम उम्मेदीलाल मीणा ने बताया कि धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। बम स्क्वॉड की टीम को मौके पर बुलाया गया है और पूरे परिसर की तलाशी ली जा रही है। साथ ही धमकी वाली ईमेल की भी जांच शुरू कर दी गई है। धमकी वाले ईमेल में बहुत कम समय दिया गया था, जिसके कारण स्टाफ को फौरन बाहर निकाला गया। दमकल विभाग की कई गाड़ियां भी परिसर में पहुंच गईं, ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहें। बम स्क्वॉड की टीम पूरे भवन के अंदर-बाहर जांच कर रही है।
प्रदेश में बीते एक महीने में छह बार से ज्यादा धमकीभरे ई-मेल प्रशासन को मिले हैं। राजस्थान हाईकोर्ट, अजमेर दरगाह शरीफ, अजमेर जिला कलक्ट्रेट समेत कई स्थानों को बम से उड़ाने के संबंध में मिले ई-मेल ने प्रशासन की नींद उड़ा दी है। ईमेल का आईपी एड्रेस विदेश से जुड़े होने के कारण धमकी देने वालों की पहचान और कार्रवाई नहीं हो पा रही है। हालांकि संबंधित जगहों पर कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिलने पर प्रशासन ने राहत की सांस ली है।
