हनुमानगढ़ कलक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी,5 मिनट में उड़ाने का दावा, परिसर खाली कराया

एडीएम उम्मेदीलाल मीणा ने बताया कि धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। बम स्क्वॉड की टीम को मौके पर बुलाया गया है और पूरे परिसर की तलाशी ली जा रही है। साथ ही धमकी वाली ईमेल की भी जांच शुरू कर दी गई है। धमकी वाले ईमेल में बहुत कम समय दिया गया था, जिसके कारण स्टाफ को फौरन बाहर निकाला गया। दमकल विभाग की कई गाड़ियां भी परिसर में पहुंच गईं, ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहें। बम स्क्वॉड की टीम पूरे भवन के अंदर-बाहर जांच कर रही है।