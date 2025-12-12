Farmer Protest: राजस्थान में किसान महापंचायत का एलान, हनुमानगढ़ आंदोलन में राकेश टिकैत की एंट्री

किसानों का कहना है कि निर्माणाधीन एथेनॉल प्लांट आसपास के क्षेत्र के लिए खतरा है और यह उनकी सहमति के बिना शुरू किया गया प्रोजेक्ट है। गुरुवार सुबह जब ग्रामीण और किसान महापंचायत की तैयारियों को लेकर बैठक करने जुट रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इससे स्थानीय लोगों में और नाराजगी बढ़ी है। हालांकि, प्रशासन का कहना है कि शांति बनाए रखना प्राथमिकता है।