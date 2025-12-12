राजस्थान में यहां चौथे दिन भी इंटरनेट बंद, DM-SP को हटाने की मांग, ग्रामीणों का आरोप- पुलिस ने गोली चलाई

गुरुवार को प्रशासन और किसानों के बीच दो बार वार्ता हुई, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका। एडीजी वीके सिंह ने घटना के लिए बाहरी लोगों को जिम्मेदार ठहराया। उनका दावा है कि 10 दिसंबर को क्षेत्र में हालात सामान्य थे, लेकिन बाहर से आए लोगों ने भीड़ को भड़काया। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस ने किसी प्रकार की फायरिंग नहीं की और केवल भीड़ को नियंत्रित करने के निर्देशों का पालन किया।