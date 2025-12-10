10 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हनुमानगढ़

हनुमानगढ़ में मचा भारी बवाल, बेकाबू भीड़ ने गाड़ियां जलाई, पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले, लाठीचार्ज में विधायक सहित कई घायल

Hanumangarh Ethanol Factory Protest: हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील के राठीखेड़ा के पास एशिया के सबसे बड़े इथेनोल प्लांट का निर्माण रोकने की मांग को लेकर बुधवार को भारी बवाल मच गया।

2 min read
Google source verification

हनुमानगढ़

image

kamlesh sharma

Dec 10, 2025

फोटो पत्रिका

हनुमानगढ़। जिले की टिब्बी तहसील के राठीखेड़ा के पास एशिया के सबसे बड़े इथेनोल प्लांट का निर्माण रोकने की मांग को लेकर बुधवार को भारी बवाल मच गया। हजारों की संख्या में ग्रामीण और किसान फैक्ट्री निर्माण स्थल पर पहुंचे। इस दौरान कुछ देर तक भाषणबाजी का दौर चला। प्रशासन और आंदोलनकारियों के बीच समन्वय नहीं बैठा और अचानक भीड़ बेकाबू हो गई। प्रदर्शनकारी बैरिकेट्स को तोड़कर आगे बढ़ने लगे और कई सरकारी व निजी वाहनों को आग लगा दी। भीड़ फैक्ट्री की दीवार को तोड़ने की कोशिश करने लगी।

अचानक बिगड़े हालात पर पुलिस व प्रशासन को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और लाठीचार्ज करना पड़ा। इस दौरान 10-12 पुलिसकर्मी और संगरिया विधायक अभिमन्यु पूनियां सहित कई आंदोलनकारी घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार माहौल शुरू में शांत था, लेकिन भीड़ अचानक भड़क उठी जिससे तनाव फैल गया। तनाव बढ़ने पर जिले के अलावा आसपास के जिलों से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया।

महापंचायत से पहले ही टिब्बी बना छावनी

इथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में बुलाई गई महापंचायत को लेकर टिब्बी कस्बे को सुबह से ही छावनी में तब्दील कर दिया गया था। कस्बे में भारी पुलिस बल तैनात किया गया और आने जाने वाले रास्ते भी बंद कर दिए। बाजार को बंद करवाया गया। इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई।

फैक्ट्री हटाओ क्षेत्र बचाओ संघर्ष समिति के नेतृत्व में पिछले 15 माह से चल रहा यह आंदोलन बुधवार को महापंचायत के बाद उग्र हो गया। एसडीएम कार्यालय के सामने सभा के बाद भीड़ सीधे निर्माणाधीन प्लांट की ओर बढ़ी और दीवार तोड़ने का प्रयास किया, जिसके बाद हालात तनावपूर्ण हो गए।

क्यों हो रहा है विरोध?

किसानों का आरोप है कि इथेनॉल प्लांट से प्रदूषण बढ़ेगा और क्षेत्र की उपजाऊ जमीनें बर्बाद होंगी। 18 नवंबर को पुलिस सुरक्षा में फैक्ट्री निर्माण दोबारा शुरू होने के बाद से आंदोलनकारियों का आक्रोश लगातार बढ़ रहा था।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

10 Dec 2025 06:58 pm

Hindi News / Rajasthan / Hanumangarh / हनुमानगढ़ में मचा भारी बवाल, बेकाबू भीड़ ने गाड़ियां जलाई, पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले, लाठीचार्ज में विधायक सहित कई घायल

बड़ी खबरें

View All

हनुमानगढ़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

निर्माणाधीन फैक्ट्री स्थल पर मचा बवाल, भीड़ हुई बेकाबू, लाठीचार्ज में संगरिया विधायक सहित कई पुलिसकर्मी चोटिल

हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील में निर्माणाधीन फैक्ट्री के बाहर जल रहे वाहन।
हनुमानगढ़

जिला परिषद हनुमानगढ़ की आखिरी बैठक में कभी तल्खी तो कभी लगे ठहाके, सदस्यों ने उठाए इलाके के मुद्दे

हनुमानगढ़ जिला परिषद की बैठक में मौजूद विधायक व अन्य सदस्य।
हनुमानगढ़

Rajasthan: पुलिस की सुरक्षा में रखा 40,200 लीटर डीजल पानी में बदला, नीलामी करने पहुंची टीम हैरान

Hanumangarh diesel
हनुमानगढ़

कोई मजदूरी करने तो किसी को जाना था ड्यूटी, सडक़ पर थम गई सांसें, 3 की मौत, 11 घायल

हनुमानगढ़

Rajasthan Accident: हनुमानगढ़ में भीषण सड़क हादसा, बाइक को बचाने के चक्कर में पलटी बस, महिला टीचर सहित 3 लोगों की मौत

Bus accident in Hanumangarh
हनुमानगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.