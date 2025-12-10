एशिया के सबसे बड़े इथेनोल प्लांट के लगाने का विरोध, बेकाबू भीड़ ने फूंक डाले कई वाहन, फैक्ट्री की दीवार तोड़ी

अचानक इस तरह का माहौल बनने पर पुलिस व प्रशासन को आंसू गैस के गोले छोडऩे पड़े। लाठीचार्ज करनी पड़ी। इसमें दस-बारह पुलिसकर्मियों के साथ ही संगरिया विधायक अभिमन्यु पूनियां सहित अन्य आंदोलनकारियों के घायल होने की सूचना है।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सबकुछ सही तरीके से चल रहा था। अचानक भीड़ बेकाबू हो गई और फैक्ट्री की दीवार की तरफ उसे तोडऩे के लिए भागने लगी। इससे माहौल तनावपूर्ण हो गया।

इससे पहले इथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में टिब्बी में महापंचायत को लेकर टिब्बी कस्बा को छावनी बना दिया गया था। चप्पे-चप्पे पर पुलिस जवानेां को तैनात कर दिया गया था। आने जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए थे। फैक्ट्री की ओर जाने वाले रास्ते सील थे। टिब्बी बाजार को बंद करवा दिया गया।